De populist is een beroerde econoom

Met minder dan een week te gaan tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen is de vraag: gaat Trump of blijft Trump? Mocht hij aanblijven, dan blijft het grootste contingent populistische leiders dat de moderne wereld ooit zag intact. Als hij wordt verslagen, dan verliest de groep een belangrijk lid.

Onderzoekers van het Center for Economic Policy Research (CEPR) vonden in een nieuwe studie dat er in de zestig landen waarvan zij de periode vanaf 1900 tot nu bekeken, nog nooit zoveel populistische leiders tegelijk waren als op dit moment. Ruim een kwart van de onderzochte landen, samen goed voor het overgrote deel van de wereldeconomie, heeft er één. Denk aan Bolivia, Bulgarije, Hongarije, India, Indonesië, Polen of Turkije. En de Verenigde Staten dus.

We staan dus volgens het CEPR op een populistische all time high. Nu is de definitie van ‘populist’ best lastig. Het CEPR gaat uit van leiders die de samenleving opdelen in twee groepen: het volk en de elite, om dan te claimen de enige vertegenwoordiger van het volk te zijn. Het volk is een „lijdende, inherent goede, deugdzame, authentieke en normale” meerderheid. De elite is de „inherent corrupte, zelfverrijkende en machtsbeluste” minderheid – in wezen gedefinieerd als iedereen die niet tot het volk behoort. Charisma alleen is geen voorwaarde om als populist te worden geteld, autocratisch leiderschap evenmin. Ruslands Poetin is in die zin geen populist.

Onderzoek wijst erop dat volksmenners een land in de regel 10 procent welvaart kosten

Tot 1990 waren populistische leiders overwegend links, daarna steeds vaker rechts. Dat maakt, zo blijkt uit het onderzoek, voor hun economische politiek opvallend weinig uit. Uiteindelijk zijn het bbp en de particuliere consumptie 10 procent lager dan als er géén populist was geweest.

Hoe dat komt? Drie eigenschappen verklaren de economische underperformance. Economisch nationalisme is de eerste. Protectionisme komt op, invoertarieven gaan omhoog en buitenlandse investeringen worden ontmoedigd. Daarnaast is er een heilloze economische politiek. Daarbij wordt niet gelet op de begroting en belandt de stijgende staatsschuld uiteindelijk op een onhoudbaar pad. Als derde is er de afbraak van instituties zoals de onafhankelijke rechtspraak en van democratische veiligheidskleppen als de onafhankelijke journalistiek.

Een studie als deze is kwetsbaar. De definitie van ‘populist’ zal altijd aanvechtbaar zijn. En dan is er de lastige methodiek om uit maken wat er zónder populist zou zijn gebeurd. De CEPR-onderzoekers maakten daartoe ‘dummy’s’ van landen: dubbelgangers zonder populist.

Het onderzoek houdt op bij 2019. De coronacrisis is dermate ingrijpend dat het wel even zal duren voor dáár een eensluidend oordeel over kan worden gevormd – en bovendien is deze crisis nog in volle gang. Toch is het waardevol zo’n doorwrochte studie te lezen, en dat kan op de site cepr.org (zoek op: populist leaders and the economy) – tegen betaling, helaas.

Bij Venezuela heeft iedereen kunnen zien wat de gevolgen waren van veertien jaar Hugo Chávez – en Maduro daarna. Het potentieel rijkste olieland ter wereld veranderde in een straatarme puinhoop zonder enig perspectief. Dat is een krachtig voorbeeld, maar ook voor het overige geldt dat landen met een populist altijd slechter af zijn.

Bovendien wordt grotere gelijkheid, een belangrijk doel in het gevecht tussen volk en elite, niet gehaald. Onder linkse populisten daalt de inkomensongelijkheid uiteindelijk een beetje (2 procent), onder hun rechtse broeders stijgt zij juist licht (nog geen procent), en gemiddeld verandert er eigenlijk niets. En om die betere verdeling van welvaart tussen volk en elite moet het de populist toch te doen zijn geweest. Op papier, tenminste.

