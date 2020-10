De pest sloeg toe van buiten Europa

De terugkerende pestepidemieën die Europa ná de Zwarte Dood van 1349-1353 tot in de achttiende eeuw bleven teisteren werden waarschijnlijk gevoed door een bron buiten Europa, en niet vanuit de Alpen, zoals eerder werd vermoed.

Dit is de conclusie van een internationaal team van archeologen en genetici, onder leiding van Meriam Guellil (Universiteit van Oslo). Zij analyseerden vier nieuwe genomen van pestbacteriën uit honderden jaren oude graven uit Italië, Zweden en Tsjetsjenië. Het onderzoek is deze week gepubliceerd in PNAS.

De laatste grote pestepidemie in Europa is die van Marseille in 1720-1722, maar ook daarna kwamen nog kleine uitbraken voor. De zeer dodelijke ziekte pest wordt veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis. Wie de besmetting overleefde was immuun. Omdat het een knaagdierenziekte betreft die op mensen wordt overgebracht door vlooien, moeten in de honderden jaren dat in Europa de pest telkens weer terugkeerde, een of meer ‘reservoirs’ van besmette dieren hebben bestaan waardoor de pest telkens opnieuw op mensen kon overslaan.

Uitgehoeste druppeltjes

De pest komt bij mensen in drie vormen voor. Meest algemeen is de builenpest, als de bacterie de lymfe besmet en waarbij ook het vocht uit de builen besmettelijk is. Via de lymfe wordt vaak ook het bloed besmet, de tweede variant. De longpest, waarbij de bacterie de longen infecteert, kan ook ontstaan via besmetting uit de lymfe en komt het minst voor. Die longvariant wordt wél gemakkelijk van mens op mens overgebracht, via uitgehoeste druppeltjes.

Eerder deze maand verscheen in PNAS al een ander pestonderzoek, door Canadese wetenschappers, die uit de snelle verspreiding van de ziekte tijdens de grote pestepidemie in Londen in 1665 (‘The Great Plague’) concludeerden dat daar toen sprake moet zijn geweest van longpest. De Zwarte Dood-epidemie van 1349 verspreidde zich volgens hun berekeningen te langzaam voor die directe mens-tot-mensverspreiding via longpest.

De Zwarte Dood uit de veertiende eeuw, waaraan in een paar jaar naar schatting de helft van de Europese bevolking bezweek, was waarschijnlijk afkomstig uit Centraal-Azië. Daarna keerde de pest regelmatig terug, waarbij de bacterie ook langzaam evolueerde. Vorig jaar concludeerde een team van archeologen en historici onder leiding van Maria Spyrou (Max Planck Instituut Jena) in Nature Communications op basis van 34 pestgenomen dat er waarschijnlijk meer dan één bron van met pest besmette knaagdieren moet zijn geweest „in of nabij Europa”, waarbij de Alpen een mogelijke kandidaat waren.

Schedels van pestslachtoffers waarop onderzoek is gedaan. Foto Meriam Guellil

Het nieuwe onderzoek in PNAS is een vervolg op dit onderzoek, waarbij vooral het Tsjetsjeense genoom van belang is: het enige genoom dat zo ver buiten Europa ligt. De Tsjetsjeense pestbacterie, die ergens uit de achttiende of misschien zelfs de negentiende eeuw stamt, blijkt nauw verwant aan de bacterie die in 1720 grote sterfte veroorzaakte in Marseille en aan de variant die een paar jaar eerder een epidemie in Zweden veroorzaakte. Het is een andere stam dan de pestvariant die in de late veertiende eeuw Londen onveilig maakte. De Tsjetsjeense bacterie bleek iets meer verwant aan de zogenoemde Alpen-stam, die voor besmettingen zorgde in de zeventiende eeuw in Europa.

Een muur van 36 kilometer

Een besmetting in Tsjetsjenië vanuit Europa achten de onderzoekers erg onwaarschijnlijk, omdat in Europa in de achttiende eeuw al strenge quarantainemaatregelen van kracht waren. Marseille werd bijvoorbeeld door een groot deel van het Franse leger op straffe des doods van de buitenwereld afgesneden, onder meer met een 36 kilometer lange muur.

Ook het Habsburgse rijk stelde met succes strenge maatregelen in. De besmetting in Tsjetsjenië moet dus uit een reservoir ergens uit Azië komen, concludeert het team van Guellil, maar niet te ver van Europa, want anders zouden Zweden en Marseille er niet mee besmet kunnen zijn.

Bijzonder is dat deze Tsjetsjeens-Zweeds-Marseillaanse variant een deletie in het genoom heeft waarbij twee genen die medeverantwoordelijk worden gehouden voor het ziekmakend vermogen (virulentie) van de bacterie, zijn verdwenen. Gezien de grote sterfte in Marseille en Zweden rond 1710 en 1720 lijkt het er overigens niet op dat deze variant veel minder dodelijk dan andere was. Curieus is wel dat in een niet direct verwante pestvariant uit de zesde eeuw precies dezelfde deletie is gevonden. Als zoiets twee keer onafhankelijk van elkaar voorkomt zal het wel evolutionair voordeel bieden aan de pestbacterie, maar welk is nog niet duidelijk.

‘Reservoirs’ van met pest besmette knaagdieren en hun vlooien bestaan nog steeds, vooral in Centraal-Azië, maar ook in de rest van de wereld, maar niet in Europa en Australië. Uitbraken onder mensen komen nog steeds voor (bijna 600 doden tussen 2010 en 2015 ), maar met antibiotica kan de ziekte goed bestreden worden.