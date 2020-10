En zo ving Stefano Keizers de coronacrisis in één iconisch beeld

Er zaten geen nieuwe maatregelen in de tot persmoment gedegradeerde persconferentie dinsdag, wat een zegenrijke uitwerking op het nagesprek in talkshow M had. In plaats van de rituele dressuur der stokpaardjes (lockdowns, aerosolen, mondkapjes) kregen we verstandige woorden van vooral econoom Nora Neuteboom en journalist Kustaw Bessems. Zij vielen op door een prettige neiging tot uitzoomen. Zo bespraken ze de deels valse tegenstelling tussen virusbestrijding en economie en analyseerden ze de neiging van de regering om het beleid langs de randen van de zorgcapaciteit te leiden.

Intussen had Hugo de Jonge tussen CDA-neus en zorglippen verklapt dat de gedeeltelijke lockdown heel november zou beslaan. Die ministeriële mededelingen kregen een onverwachte echo in een programma dat doorgaans in de nieuwsluwte opereert: Het perfecte plaatje. RTL’s openbare fotografiecursus voor televisiepersoonlijkheden liet de deelnemers in de binnenstad van Den Haag een ‘iconisch beeld van de anderhalvemetersamenleving’ vastleggen.

Eigenlijk kijk ik alleen voor Stefano Keizers naar Het perfecte plaatje. Die stak vorige week op een haar na zijn pruik in brand en beoordeelde zijn zelfportret met het fraaie: „Deze is te vreemd om ’m te laten winnen, maar te bijzonder om ’m te laten verliezen.”

Nu rende de tomeloze cabaretier en televisiemaker zigzaggend over het Haagse plaveisel, klikte hij naar alles wat bewoog en riep: „Hier lijkt niks op corona!” Nu is Keizers in zijn element als zaken nergens op lijken, dus zette hij hupsend koers naar het Malieveld, alwaar hij een iconische demonstratie op de staart hoopte te trappen.

Intussen liepen de andere deelnemers elkaar soms een beetje in de weg. „Het is eten of gegeten worden, Bert”, zei televisiekok Miljuschka Witzenhausen. Daarop kiekte ze een vrouw op een tramhalte, van wie EO-coryfee Bert van Leeuwen net heel voorzichtig een portretje had gemaakt. In haar iconische haast vergat Witzenhausen om scherp te stellen. Verderop speelde de wind een gemeen spel met een mondkapje dat tv-presentator, Art Rooijakkers, een centrale plaats in zijn compositie had toegedicht.

Zeer goed geschapen

Acteur Soy Kroon stond plotseling oog in oog met politiek icoon Rob Jetten, maar gaf later toe dat hij niet precies wist welke beroemdheid hem in de schoot was geworpen: „Job Rutte?” Bij de tweede opdracht van de dag was hij nog opzichtiger in verlegenheid gebracht. Hij moest een ‘erotisch naaktportret’ maken, maar zijn model bleek zestig jaar. De jonge acteur stamelde dat het een aard had. Alles kunnen wij verdragen, maar een blote vrouw van zestig – nee. Het werd een mooi portret trouwens; er worden in Het perfecte plaatje regelmatig echt goede foto’s gemaakt.

Minstens zo groot was de gêne van Bert van Leeuwen, die als model een man toegewezen kreeg die, zoals de koning van Het familiediner terecht opmerkte, „zeer goed geschapen” was. „Ik hoop dat ik iets kan maken waar de EO-leden blij mee zijn”, stamelde hij. Omdat ook bodylotion een rol speelde bij de opdracht, hoorden we Van Leeuwen zelfs „smeren, smeren!” roepen – voorwaar een iconisch moment.

Stefano Keizers was er ten slotte in geslaagd het Malieveld te bereiken. Er was geen demonstratie. De laatste joggers sjokten het beeld uit, maar dat deerde Keizers niet: „Ik vind het wel mooi dat dit veld helemaal leeg is.” Hij pakte een mondkapje, wierp het in de wind en drukte af. Daar hing het kapje in de lucht, boven de groene zee van het verlaten Malieveld. Het virus, de lockdown en de maatschappelijke onvrede waren in één iconisch beeld gevangen. Serieus.