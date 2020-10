Bevolking weer licht gestegen, vooral door immigratie

Bevolking weer licht gegroeid, vooral door immigratie

De Nederlandse bevolking groeit weer licht. Van juni tot en met september nam het aantal inwoners met 39.000 personen toe, met name door immigratie. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd.

Het aantal immigranten in Nederland nam na het uitbreken van het coronavirus in het voorjaar sterk af. Zo schreven zich in april 41 procent minder nieuwkomers in ten opzichte van maart. Nadat de coronamaatregelen medio juni werden versoepeld, trok het immigratiesaldo weer aan, zowel vanuit EU-landen als niet-EU-landen. Tot september kwamen bijna dertigduizend mensen meer naar Nederland dan dat er vertrokken. Daarin is dit jaar geen uitzondering; de zomerperiode is volgens het CBS vanwege seizoenswerk gewoonlijk een periode waarin veel immigranten zich inschrijven.

Een andere verklaring voor de bevolkingsgroei in het derde kwartaal is de natuurlijke aanwas. Er werden in het derde kwartaal bijna tienduizend baby’s meer geboren dan er mensen stierven.

Toch steeg de Nederlandse bevolking tot september minder hard ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de eerste negen maanden van 2020 schreven 54.000 mensen zich in Nederland in, bijna de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar.