Confrontatie met mediabox

Opeens was onze televisie kapot. Ik besef dat dit geen mededeling is waarvoor de doorsnee NRC-lezer onmiddellijk zijn abonnement zal verlengen, maar ons sloeg het toch even uit het lood.

Het is alsof zo’n apparaat een soort hersenbloeding krijgt. Het valt plotseling uit en is onbruikbaar geworden – wat je ook probeert. Er moest snel iets gebeuren, want we hadden geen tweede toestel en de eerstvolgende avonden speelde Ajax tegen Liverpool en Trump tegen Biden – wedstrijden die bloed aan de paal beloofden.

De man van de elektronicawinkel moest ons teleurstellen, zijn agenda had pas drie dagen later een gaatje. Dat dwong mij Ajax via een livestream op mijn laptop te bekijken. De stream werd verzorgd door Kijk.nl van Talpa, maar eigenaar John de Mol was net als Ajax niet in topvorm: na een halfuurtje verdween de stream onaangekondigd van mijn scherm en moest ik me in een andere stream onderdompelen.

Ik mag dan een matige tv-kijker zijn geworden, zonder tv voel je je toch een beetje ontheemd. Alle hoop was op onze reparateur gevestigd, maar zijn diagnose was een bittere tegenvaller: niet de televisie was kapot, maar ‘de mediabox’ ernaast. „En daar ga ik niet over.” We moesten ons wenden tot ons kabelbedrijf dat deze box had aangesloten. We betaalden de reparateur 17,50 euro voor het vijf minuten durende consult – wie klaagt er over dure tandartsen? – en lieten hem ontmoedigd uit.

Eerlijk gezegd was ik vergeten dat de mediabox ‘mediabox’ heette. Het was een zwart, onaanzienlijk kastje waarop de cijfers van de kanalen oplichtten. Decennialang had ik tv gekeken zónder mediabox. Als je televisie in die jaren kapot was (overgrootvader vertelt), snelde de tv-reparateur toe, meestal nog dezelfde dag, om het mankement ter plekke te verhelpen.

Maar de jaren gingen voorbij, de analoge tv verdween, de digitale tv rukte op en de mediabox deed zijn intrede. Het is een bron van allerlei nieuwe mogelijkheden, zoals het kijken naar meer dan honderd kanalen en het opnemen tot 400 uur tv. Tegenwoordig kun je zittend op je bank de film ‘pauzeren’– zo heet dat – om vervolgens het laatste uur in je slaapkamer uit te kijken.

De jongere NRC-lezers zullen misschien niets liever doen, maar ik voelde geen aanvechting al deze mogelijkheden te benutten – ik wilde alleen maar graag beeld op mijn scherm. Mijn vrouw bleek bereid daartoe het kabelbedrijf te benaderen; ik zal haar er eeuwig dankbaar voor blijven.

Een halfuurtje later meldde ze zich uitgeput bij mij. Ze had al die tijd op haar knieën gelegen om de telefonische instructies van een werknemer van het kabelbedrijf op te volgen. Met één hand moest ze steeds haar mobieltje vasthouden om naar hem te luisteren en met de andere hand diende ze tegelijkertijd allerlei kabelaansluitingen te controleren. Op deze manier kon de reparateur het defect in de oude mediabox opsporen. Gelukkig streek hij aan het einde van de exercitie met de hand over zijn hart: hij zou ons een nieuwe mediabox toesturen.

Het apparaat arriveerde al de volgende dag, vergezeld van een uitgebreid schriftelijk stappenplan om hem in te stellen. We keken elkaar vastberaden aan. Het was nu of nooit meer. We zonken op de knieën en gingen aan de slag. Een poos later konden we ons oprichten. Wij waren kapot, maar de televisie werkte weer.