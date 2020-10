Campagnewebsite Trump korte tijd gehackt

De campagnewebsite van huidig president Donald Trump is korte tijd gehackt geweest. Dat bevestigt een woordvoerder van het campagneteam van Trump woensdag op Twitter. Ongeveer een half uur zagen bezoekers van de site donaldjtrump.com de tekst „Deze site is overgenomen”, schrijft The New York Times. Op de pagina verscheen een bericht „dat de wereld genoeg heeft van het nepnieuws dat president Donald J. Trump dagelijks verspreidt”.

De hackers eisten een betaling in cryptovaluta en dreigden anders „gevoelige informatie” over Trump te publiceren. In de tekst op de gekaapte website werd gesteld dat Trump „betrokken was bij het ontstaan van het coronavirus”. Ook zou hij samenwerken met buitenlandse actoren om zo de aanstaande verkiezingen te manipuleren.

Volgens Trumps campagneteam konden hackers geen gevoelige data op de site achterhalen. De hack wordt onderzocht door de FBI.

Eerder deze maand lukte het een Nederlandse ethische hacker om toegang te krijgen tot het Twitteraccount van Trump. Hacker Viktor Gevers had naar eigen zeggen maar zeven pogingen nodig om het wachtwoord van het account (‘maga2020!’) te achterhalen. Gevers maakte screenshots van de hack als bewijs.

