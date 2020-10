Biden gekozen tot president in kinderverkiezing ondanks bots

Joe Biden heeft de presidentsverkiezing van Nickelodeon geworden. De Democratische presidentskandidaat kreeg 53 procent van de stemmen, meldt de Amerikaanse kinderzender. Nickelodeon meldt daarnaast dat tienduizenden bots zouden zijn ingezet bij de verkiezing.

Sinds 1988 organiseert de kinderzender iedere vier jaar de Kids Pick the President-verkiezing, waarbij kinderen op de presidentskandidaten kunnen stemmen om ze meer betrokken te krijgen bij de presidentsverkiezingen. Zes van de acht keer was de winnaar van die verkiezing ook de daadwerkelijke winnaar bij de ‘echte’ verkiezingen.

Waar momenteel bij de ‘echte’ verkiezingen wordt gewaarschuwd voor de mogelijke inmenging van buitenaf, was dat bij de kinderverkiezing ook het geval. Volgens Nickelodeon werden 130.000 stemmen uitgebracht door bots.

In een verklaring schrijft de Amerikaanse zender dat Kids Pick the President een platform is waar de stem van kinderen telt. „Ze verdienen het om gehoord te worden. En net zoals kinderen eerlijkheid waarderen, zo waarderen wij dat bij Nickelodeon. Daarom presenteren we, uit respect voor kinderen overal en in de geest van burgerlijke verantwoordelijkheid, de naam van de winnaar op basis van eerlijk uitgebrachte stemmen en binnen onze gestelde richtlijnen van één stem geteld per huishouden.”

