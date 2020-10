’70 miljoen Amerikanen hebben gestemd, nu al de helft van heel 2016’

Meer dan 70 miljoen Amerikanen hebben al gestemd, meer dan de helft van de totale opkomst bij de presidentsverkiezingen in 2016. Dat meldt persbureau Reuters woensdag op basis van een onderzoek door de Universiteit van Florida. Michael McDonald, verantwoordelijke voor het onderzoek, voorspelt „een recordopkomst”. Hij verwacht dat in totaal ongeveer 150 miljoen kiezers in de VS dit jaar hun stem zullen uitbrengen. Dat komt neer op 65 procent van de stemgerechtigden; de hoogste opkomst sinds 1908.

46 miljoen stembiljetten raasden tot nu toe al door het Amerikaanse postsysteem, een „enorm aantal”, aldus experts. Het verwerken van die stemmen kan dagen of weken duren, waardoor de uitslag op 3 november mogelijk nog niet zeker is.

Donald Trump heeft herhaaldelijk kritiek geuit op het stemmen per post, wat volgens hem een fraudegevoelig systeem is. Hij noemde het dinsdag in gesprek met de Amerikaanse pers bovendien „ongepast” om extra tijd te nemen voor het tellen van de poststembiljetten. „Het zou heel, heel gepast en heel mooi zijn als er op 3 november een winnaar wordt uitgeroepen, in plaats van de stembiljetten gedurende twee weken te tellen, wat volkomen ongepast is en ik geloof niet dat dat volgens onze wetten is.”

Trump spreekt woensdag op twee campagnebijeenkomsten in de staat Arizona, waar hij volgens peilingen nipt op winst staat ten opzichte van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Biden ontvangt medisch experts om te praten over de coronapandemie en spreekt later op de dag over zijn plannen om de crisis te bestrijden. Het coronavirus kostte tot nu toe 225.000 Amerikanen het leven, miljoenen mensen verloren hun baan.

