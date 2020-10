Zeven doden en tientallen gewonden bij aanslag op Pakistaanse school

Bij een bomaanslag op een moskee en een religieuze school in Pakistan zijn dinsdag ten minste zeven doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat melden internationale persbureaus. Onder de doden zouden alleen volwassenen zijn. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.

Het gebouw werd rond 08.30 uur plaatselijke tijd getroffen. Op dat moment waren veel studenten aanwezig. Volgens de plaatselijke politie zaten de explosieven in een plastic zak, die door een vooralsnog onbekend persoon in het gebouw is achtergelaten. De bom was van „hoge kwaliteit” en de aanval was goed voorbereid. De explosie veroorzaakte veel schade en verwondde tientallen personen, onder wie vier kinderen. Volgens Reuters raakten ten minste 83 mensen gewond, terwijl Al Jazeera spreekt over 109 gewonden op basis van verklaringen van lokale autoriteiten. Ten minste vijf personen zouden in kritieke toestand verkeren.

De Pakistaanse Premier Imran Khan heeft de families van de slachtoffers dinsdag via Twitter gecondoleerd. „Ik wil mijn natie verzekeren dat we ervoor zullen zorgen dat de terroristen die verantwoordelijk zijn voor deze laffe barbaarse aanval zo snel mogelijk berecht worden”, schreef hij.

De moskee, die ook dienstdoet als school, ligt in een stad in het noordwesten van Pakistan, vlakbij de grens met Afghanistan. Hoewel het aantal aanslagen in Pakistan de afgelopen jaren daalde, nam het geweld door islamitische extremisten in de dinsdag getroffen regio juist toe. Enkele daarvan werden opgeëist door de Pakistaanse terreurorganisatie Taliban, hoewel die alle betrokkenheid bij deze aanslag ontkent.