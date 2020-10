EU steunt Nigeriaanse econoom voor topfunctie bij Wereldhandelsorganisatie

De EU steunt Ngozi Okonjo-Iweala voor de functie van directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De ambassadeurs van de EU-landen werden het maandag in Brussel eens. De Nigeriaanse is een van de twee resterende kandidaten om de topfunctie bij de WTO te krijgen, naast de Zuid-Koreaanse handelsminister Yoo Myung-hee (53).

Met de nominatie van Okonjo-Iweale en Yoo krijgt de geschillenorganisatie in Genève hoe dan ook voor het eerst in haar 25-jarige bestaan een vrouw aan het hoofd. De econoom Okonjo-Iweale (66) was minister van Financiën en Buitenlandse Zaken voor Nigeria en werkte 25 jaar bij de Wereldbank. De topfunctie bij de WTO kwam in augustus onverwacht vrij door het terugtreden van de Braziliaan Roberto Azevêdo, een jaar voordat zijn termijn zou aflopen. Aanvankelijk circuleerde ook de naam van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel, D66) als opvolger, maar zij liet weten niet beschikbaar te zijn. De laatste fase van het consultatieproces dat tot een nieuwe directeur-generaal moet leiden, duurt tot 6 november.

De nieuwe baas krijgt de leiding over een organisatie die in zwaar weer verkeert. Doordat de Amerikaanse regering weigert nieuwe leden voor de belangrijkste geschillencommissie van de WTO te benoemen, is dit orgaan feitelijk lamgeslagen. (ANP)