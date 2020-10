‘Wij knuffelen geen dictatortjes’, zegt Van Daalen van de Mensenrechtenraad

Toen Genève in maart in lockdown ging, dachten landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten: komt dat even goed uit. Met de lockdown ging ook het Palais des Nations, zetel van de VN Mensenrechtenraad, op slot. En als de raad niet kan vergaderen, kan er ook geen kritiek gespuid worden op de schending van mensenrechten.

Maar de zwarte schapen hadden geen rekening gehouden met de onverzettelijkheid van een Oostenrijkse diplomaat die toevallig voorzitter was. Zij zorgde ervoor dat de vergaderingen in de zomer werden ingehaald.

„Het was een uitdaging”, blikt de Nederlandse vertegenwoordiger in de raad, ambassadeur Monique van Daalen, terug. „Veel landen die niet zo happig zijn op discussies over mensenrechten in hun land hadden helemaal geen behoefte om de vergaderingen weer op te starten.”

Ondanks de pandemie werkte de raad zijn reguliere programma voor dit jaar gewoon af en speelde in op de actualiteit. Zo leidde de dood van George Floyd tot een debat over politiegeweld en racisme in de VS, de herverkiezing van Aleksandr Loekasjenko tot een debat over Wit-Rusland.

Nederland is sinds januari voor drie jaar lid van een van de meest omstreden VN-organen. De raad die de mensenrechten hoog moet houden en schendingen moet aankaarten heeft notoire mensenrechtenschenders als lid. Begin deze maand werden China, Rusland en Cuba voor drie jaar gekozen. Met Nederland werd ook Venezuela lid.

„Het is alsof een pyromaan de chef van de plaatselijke brandweer wordt”, zei Hillel Neuer van NGO UN Watch over China. „Het is absurd en immoreel van de VN om het Chinese regime, dat zich schuldig maakt aan onderdrukking, een sleutelrol te geven in de keuze van mensen die de normen voor mensenrechten stellen en die rapporteren over de schending van mensenrechten in de hele wereld.”

Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok (VVD), zei over kritiek op het lidmaatschap van Venezuela eens dat hij de frustratie daarover goed begreep. „Je maakt Dracula immers ook geen bestuurslid van de bloedbank.”

Voor de Verenigde Staten was in 2018 de maat vol. Na herhaalde waarschuwingen kondigde Trumps VN-ambassadeur in New York, Nikki Haley, het einde van het Amerikaanse lidmaatschap aan. De VS hadden tevergeefs opgeroepen tot strengere veroordelingen van Venezuela, Syrië, Wit-Rusland, Eritrea en Congo. En het zat de VS al jaren dwars dat de raad wel systematisch kritiek heeft op Israël. Nadat olifant VS de organisatie had verlaten, mocht de muis IJsland het gat een paar maanden opvullen.

Nederland deelde de kritiek van de VS op hoofdpunten, zegt Van Daalen, „maar wij zijn tot een heel andere conclusie gekomen. Er zijn veel landen die het goed doen. En dan kun je wel weglopen, maar dit is wél het belangrijkste orgaan in de wereld waar mensenrechten besproken worden en waar ook besluiten worden genomen. Het is niet zo sterk eruit te stappen. Dan kun je niets meer doen. Je kunt beter van binnenuit veranderen dan roepen vanaf de zijlijn. Wij denken: we gaan er tegenaan. Niet: we gaan er maar uit.”

Verkiezingen

De raad kent 47 leden die steeds voor drie jaar lid zijn. Elk jaar wordt dus een derde van de raad vervangen. Dat betekent dat elk jaar in oktober weer ‘boevenstaten’ kans maken op lidmaatschap.

De leden worden gekozen door de Algemene Vergadering in New York. Elk VN-lid mag zich verkiesbaar stellen en moet twee hordes nemen. Het moet binnen een regionale groep naar voren geschoven worden. VN-critici vinden dat een onverkwikkelijk systeem omdat in de regionale groepen Afrika of Azië leden achter gesloten deuren deals zouden sluiten en elkaar in de raad vervolgens uit de wind zouden houden.

Eenmaal kandidaat voor een regio moet een land twee derde van alle VN-lidstaten achter zich krijgen, ongeveer 130 stemmen. Riad probeerde het, ondanks de moord op journalist Jamal Khashoggi, maar kwam 50 stemmen te kort.

China moest genoegen nemen met 132 stemmen. Dat is veel minder dan het kreeg in 2016 en minder dan de 172 die Nederland vorig jaar kreeg. Van Daalen: „De steun was niet overweldigend.” Maar het zijn toch nog 132 landen die China steunen? „Ja, maar China is ook een belangrijk land voor heel veel landen.” Hoe Nederland gestemd heeft kan Van Daalen niet zeggen – de stemmingen in New York zijn geheim.

Toch wringt het dat China, dat miljoenen Oeigoeren opsluit, schone sier kan maken met de VN Mensenrechtenraad.

„We willen dat alle landen lid kunnen worden. Dat verscherpt het debat en komt het ook ten goede. Het is juist nuttig als dat soort landen lid zijn omdat je ze veel beter kunt aanspreken. Het is daarnaast heel lastig om een grens te trekken: wanneer mag een land wel of geen lid worden.

„Het lidmaatschap is geen free ride. Je kunt niet zeggen: ik ga lekker in die raad zitten en doe niets. De raad stoelt op de Universele verklaring van de rechten van de mens en op mensenrechtenverdragen. Je kunt heel direct tegen leden zeggen: ‘jij beweert dat nu wel, maar daarmee ga je in tegen een verdrag dat je hebt getekend’. We doen dat regelmatig. We spreken China ook aan op het beleid tegen de Oeigoeren.”

U staat dan op en zegt tegen de Chinese ambassadeur: wat in Xinjiang gebeurd kan niet. Maar die doet daar niets mee.

„Soms heb je daar van tevoren al over gesproken. Ze weten vaak al wat je standpunt is. Het zou daarom heel gek zijn om niets te zeggen in de raad. Want dan denken ze: hé, wat is er veranderd, wat is dat voor slappe hap? Je moet de dingen die je vindt zeggen.

„Als het gaat om de Oeigoeren, maar ook als het gaat om Venezuela of Burundi, proberen we een sterke lobby te organiseren die kritiek levert. Landen vinden het nooit leuk als ze aangesproken worden op hun gedrag. Maar we doen het wel en we houden dat ook vol. Dat is gewoon deel van het spel.”

Hoe nuttig zijn die gesprekken? Toen Europese leiders de Chinese president aanspraken op de behandeling van Oeigoeren zei Xi simpelweg: bemoei je er niet mee, China accepteert geen inmenging.

„Ze vinden misschien dat het een interne aangelegenheid is, maar ze willen wél lid zijn van de raad. Geen land vindt het leuk om als een slecht mensenrechtenland weggezet te worden.”

De Chinese ambassadeur in Den Haag praat ook graag over mensenrechten. Maar zijn interpretatie van de Universele Verklaring is apart: hij legt de nadruk bijvoorbeeld op de grenzen van de vrijheid en het recht op een zekere welstand. Een dialoog is dan moeilijk.

„Dat gaat wereldwijd zo met Chinese diplomaten, dat gaat hier ook een beetje zo. Ze zijn goed geïnstrueerd. Maar je moet je punt blijven maken. Of het overkomt? Dat is niet altijd duidelijk. Wij gaan uit van individuele rechten, zij van collectieve rechten. Ze willen de interpretatie meer naar collectieve rechten draaien, zodat je landen niet meer kunt aanspreken op individuele schendingen.”

China mag dan een machtig land zijn met veel steun in de VN, niet elk Chinees plan slaagt. China wilde een resolutie indienen over het belang van mensenrechten. Ze wilden, aldus de officiële tekst, de mens centraal stellen. Van Daalen: „Je kon daar niet tegen zijn. Want wie is er nu tegen de mens centraal te stellen? Maar erachter zit de poging om de mensenrechten én de raad te ondergraven door hún interpretatie van mensenrecht als collectief recht te verankeren. Ze kregen in de gaten dat er niet genoeg steun voor zou zijn en hebben die resolutie ingetrokken op het laatste moment. Dat is bijzonder. In de Chinese context is dit gezichtsverlies. Toch even een klein succes.”

Ook al zitten er pyromanen bij de brandweer, je moet de brandweer niet opheffen, zegt Van Daalen. Er is geen andere plek op de wereld waar landen zo uitvoerig, direct en voor iedereen zichtbaar over mensenrechten praten. Alle landen hebben één stem, de stemmingen in Genève zijn openbaar, de vergaderingen te volgen op VN-TV. In het Palais des Nations worden landen direct aangesproken, wordt bijvoorbeeld geworven voor de rechten van lhbti. Onlangs werd na tien jaar onderhandelen met consensus een resolutie aangenomen over vrijheid van meningsuiting, waartoe Nederland het initiatief had genomen.

„Het is van groot belang dat dat bestaat. Journalisten, activisten en advocaten kunnen ernaar verwijzen. Ze kunnen dan tegen hun eigen land zeggen: dit is besloten door de raad, wat doe je daarmee? Activisten die op de agenda staan worden beter behandeld, komen soms sneller vrij. In New York gaat het over de grote politiek, bij ons meer over de mens en de maatschappij. Hier worden de dagelijkse belangen van mensen behartigd.”

Toch is de werking van de raad indirect. Je kunt ‘namen’ en ‘shamen’, maar niet veroordelen.

„Nee, het is meer. Het gaat om rekenschap afleggen. De raad stelt bewijsgaringsmechanismen in. Zoals voor Syrië, Myanmar, Libië of Zuid-Soedan. Het vergaren van bewijzen van mensenrechtenschendingen is nodig om te komen tot aansprakelijkheidsstelling. Minister Blok heeft net Syrië formeel aansprakelijk gesteld. Het Internationaal Strafhof heeft een zaak tegen Myanmar. De VN legden sancties op aan Libië. Uiteindelijk is de bedoeling dat landen zich moeten verantwoorden voor een rechter. Zo’n bewijsgaringsmechanisme is geen sinecure, dat is niet leuk voor zo’n land, dat geeft enorme druk. Schurkenstaten moeten weten dat ze er niet mee weg komen.”

Het blijft lastig, schurkenstaten veroordelen met schurkenstaten. Loopt een land als Nederland niet het gevaar dat zo’n lidmaatschap uitdraait op ‘dictatortje knuffelen’?

„Nou, er wordt door ons géén dictatortje geknuffeld, kan ik je zeggen! Landen die in de raad zitten kun je nóg meer aanspreken op hun mensenrechtengedrag dan landen die er niet in zitten. Landen die geen zitting hebben kunnen makkelijker ‘een oor in, een oor uit’ doen. Als ze in de raad zitten spreken we ze voortdurend aan en laten we ze niet los.”

VN-orgaan Beurtelings zitten 47 landen in raad Het VN-orgaan is gericht op naleving van de verdragen voor de mensenrechten. De raad bespreekt actuele ontwikkelingen en organiseert voor elk land dat VN-lid is een periodieke keuring voor mensenrechten. In de raad zitten 47 landen, gekozen door de Algemene Vergadering van de VN. Nederland is sinds januari lid voor drie jaar. Den Haag probeert met tussenpozen van twee jaar opnieuw gekozen te worden. De raad ligt onder vuur voor een eenzijdig harde aanpak van Israël en de zachte aanpak van andere landen. Ook is het omstreden dat landen die de mensenrechten schenden in de raad zitting hebben. Nederland werd eerder bekritiseerd voor etnisch profileren en antimoslimuitingen.

Diplomaat Ambassadeur in Duitsland Monique van Daalen (1960) is Nederlands ambassadeur bij de VN. Eerder was ze onder meer lid van de Nederlandse VN-missie in New York, consul in de staat Florida en ambassadeur in Duitsland. Ze werkt sinds 1988 voor Buitenlandse Zaken. Daarvoor studeerde ze moderne Aziatische geschiedenis, internationaal recht en kunstgeschiedenis in Amsterdam.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 oktober 2020