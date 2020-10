Wereldkampioen sprint Coleman mist Spelen door dopingschorsing

De Amerikaanse topsprinter Christian Coleman kan volgend jaar niet meedoen aan de Olympische Spelen. De Athletics Integrity Unit (AIU) heeft de regerend wereldkampioen op de honderd meter voor twee jaar geschorst, omdat hij vorig jaar drie dopingcontroles miste. De 24-jarige Coleman was vanaf half juni al voorlopig geschorst in afwachting van de definitieve strafmaat.

De eerste twee onaangekondigde controles die Coleman miste, waren in januari en april 2019 en de meest recente in december van dat jaar. Hij zegt zelf dat het testproces niet eerlijk is en wees er eerder op dat hij tijdens de laatste gemiste controle in december vlakbij zijn huis kerstinkopen aan het doen was en de controleurs hem niet hadden gebeld met het verzoek op te komen dagen voor een controle.

Coleman heeft nog dertig dagen om in beroep te gaan tegen zijn twee jaar durende schorsing. Als het beroep wordt afgewezen zal hij de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio van 23 juli tot 8 augustus volgend jaar missen, mochten die doorgaan. Zijn schorsing eindigt op 13 mei 2022, vlak voor het WK in Eugene in eigen land.

Op de WK atletiek vorig jaar in Doha won Coleman de finale van de honderd meter in een tijd van 9.76 seconden, de zesde tijd ooit. Hij nam tot dusver een keer deel aan de Olympische Spelen. In Rio de Janeiro kwam de Amerikaan in 2016 alleen uit in de series van de 4 x 100 meter estafette.