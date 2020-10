Weer een nieuwe ruzie met Turkije

Nederland en Turkije staan weer tegenover elkaar. „Totaal ongepast”, noemen premier Rutte (VVD) en minister Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) de aanklacht wegens belediging die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft ingediend tegen PVV-leider Geert Wilders. Volgens hen probeert Erdogan hiermee „via een omweg” Wilders’ recht op vrije meningsuiting in te perken.

Premier Rutte richtte zich buiten de vergaderzaal van de Tweede Kamer in een speciale verklaring tot president Erdogan. Blok besprak de kwestie in het vragenuur van de Tweede Kamer. Hun optreden vormt onderdeel van een nieuwe diplomatieke aanvaring, waardoor de betrekkingen tussen Nederland en Turkije, die twee jaar geleden werden hersteld, wederom onder druk staan.

Erdogan met bom op het hoofd

Wilders twitterde dit weekend een cartoon waarop de Turkse president staat afgebeeld met een bom op zijn hoofd. „Terrorist”, luidde het bijschrift. Het was een variant op de tekening van de Deense cartoonist Kurt Westergaard die in 2005 de profeet Mohammed op dezelfde wijze portretteerde. Dit leidde toen tot gewelddadige protesten in de islamitische wereld.

Wilders’ tweet was een reactie op de harde woorden van Erdogan aan het adres van de Franse president Emmanuel Macron naar aanleiding van diens kritiek op delen van de islam na de moord op de Parijse leraar Samuel Paty.

In de Tweede Kamer zei Blok dinsdagmiddag dat de Nederlandse regering de Turkse ambassadeur in Den Haag heeft laten weten dat het produceren van cartoons bij een democratie hoort. Het oordeel „totaal ongepast” geldt in de diplomatieke wereld als „een mokerslag” verduidelijkte Blok.

Hij wil niet nog verder gaan door bijvoorbeeld de Nederlandse ambassadeur uit Ankara terug te halen. Om de kritiek van de Nederlandse regering over te kunnen brengen, is de ambassadeur juist nodig, zei Blok in de Tweede Kamer. De Franse regering haalde de ambassadeur wel terug naar Parijs voor overleg. Blok noemde de uitspraken van Erdogan over Macron „onacceptabel”.

Komende tijd wordt duidelijk of de ruzie tussen Turkije en Nederland escaleert. Bij het Openbaar Ministerie in Den Haag was dinsdag niets bekend van een aangifte. Volgens het Turkse persbureau Anadolu heeft de advocaat van Erdogan een aanklacht ingediend bij het Openbaar Ministerie in Ankara. Het beledigen van het staatshoofd is sinds 1926 strafbaar in Turkije. Vorig jaar werden 36.000 strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd naar vermeende beledigingen van het staatshoofd.

In 2017 werd de Nederlandse ambassadeur niet meer tot Turkije toegelaten nadat een Turkse minister de toegang tot het consulaat van haar land in Rotterdam was ontzegd. Erdogan betitelde toen Nederlanders als „nazi-overblijfselen en fascisten”.

Na langdurig overleg achter de schermen werden in 2018 de relaties hersteld en werden ambassadeurs weer uitgewisseld.