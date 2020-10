Wat Duitsland anders doet dan Nederland

Lange tijd was de Duitse corona-aanpak een voorbeeld voor Nederland: de regionale aanpak van het kabinet is deels op Duits beleid gebaseerd, waar Nederland worstelde met de aanloop op de teststraten wist Duitsland de testcapaciteit snel op te bouwen en afgelopen voorjaar werd er met jaloezie naar de Duitse ziekenhuiscapaciteit gekeken. Inmiddels lopen ook de cijfers in Duitsland op: afgelopen zaterdag was er een recordaantal positieve tests van 14.714. Maar zo dramatisch als in de buurlanden is de situatie in Duitsland nog niet – zo wordt in Nederland al gesproken over een totale lockdown. Nederland verscherpte dinsdag vanwege stijgende coronacijfers het reisadvies voor tien Duitse steden, waaronder Berlijn, Keulen en Aken; in Duitsland wordt reizen naar heel Nederland afgeraden.

Veel van de factoren die ervoor zorgden dat Duitsland de crisis in het voorjaar beter aankon, bestaan nog steeds. De komende weken moet blijken of het genoeg is om ook deze keer chaotische toestanden te voorkomen. Waar verschilt de aanpak?

Testen

Nederland

Sinds 1 juni kan in Nederland iedereen met klachten zich laten testen. Althans, in theorie, want het is wekenlang zo druk geweest in de teststraten dat het bijna onmogelijk werd om een afspraak te maken. Volgens de GGD’s kunnen inmiddels de meeste mensen weer binnen een dag in de teststraten terecht. Afgelopen week werden er 321.654 tests afgenomen op ruim 17 miljoen inwoners; 1.843 per 100.000 inwoners.

Duitsland

Duitsland had als een van de eerste landen in Europa een aantal besmettingen: eind januari in Beieren (bij Webasto, een toeleverancier van de autoindustrie waar een vrouw uit China op bezoek was geweest). Hierdoor stond Duitsland al vroeg op scherp. Toen in maart duidelijk werd hoe ernstig de situatie was, werd het aantal tests snel opgevoerd: van 127.716 in week 11 tot 348.619 een week later. Afgelopen week werden er 1,2 miljoen tests afgenomen, op ruim 83 miljoen inwoners. Het gaat dus om zo’n 1.445 tests per 100.000 inwoners. In totaal heeft Duitsland sinds het begin van de pandemie ruim 20 miljoen tests uitgevoerd. Meer dan 180 laboratoria analyseren de tests.

Bron - en contactonderzoek

Nederland

Het wordt gezien als effectieve bestrijding van het virus: onderzoek naar de bron van elke besmetting en aangestoken contacten isoleren. Maar GGD’s hebben moeite om voldoende personeel te krijgen voor dat onderzoek. De eisen voor contactonderzoekers zijn hoog: ze moeten minimaal hbo-niveau hebben en er is een opleiding van vijf weken. De problemen zijn zo groot dat op dit moment in alle GGD-regio’s het onderzoek niet meer volledig wordt uitgevoerd – er wordt ingezet op de grootste risicogroepen. Dat zie je aan de resultaten: in juni werd nog ongeveer in de helft van de gevallen een mogelijke besmettingsbron achterhaald, nu is dat nog maar 20 procent.

Duitsland

Van het begin af aan heeft Duitsland het bron- en contactonderzoek een centrale plaats gegeven bij de bestrijding van de pandemie. Militairen en studenten werden in het voorjaar ingeschakeld om de 375 Gesundheitsämter (GGD’s) te helpen bij hun arbeidsintensieve werk.

Inmiddels is in Berlijn en andere grote steden het aantal besmettingen zo sterk opgelopen dat de GGD’s daar niet meer in staat zijn de contacten van alle besmetten personen na te gaan en hen te benaderen. De gezondheidsautoriteiten overwegen nu over te stappen op een zogenoemde ‘clusterstrategie’: iedereen moet – zonder test – verplicht in thuisquarantaine als je op een drukke plek bent geweest waar een besmet persoon aanwezig was. Hiervoor zou wel een wetswijzing nodig zijn.

Quarantaine

Nederland

Woon je samen met iemand die positief is getest of heb je zelf klachten? Dan moet je in zelfquarantaine. Maar, zo bleek uit gedragsonderzoek van het RIVM, veel Nederlanders doen dat niet: 61 procent van de mensen die een besmette huisgenoot heeft, gaat toch op pad, net als 29 procent van de mensen die zelf klachten heeft.

Afgelopen zomer wilde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) daarom een quarataineplicht invoeren. Maar de Tweede Kamer vond dat te ver gaan en blokkeerde het plan. De Jonge onderzoekt nog altijd de mogelijkheden voor een plicht, maar alleen als „uiterste stap”.

Duitsland

Op basis van de Duitse wet infectieziektes en lokale verordeningen kunnen GGD’s mensen die besmet zijn verplichten in quarantaine te gaan. Overtreding kan bestraft worden met boetes die tot duizenden euro’s kunnen oplopen. Buitenlanders die uit een risicogebied naar Duitsland komen, moeten verplicht twee weken in quarantaine, tenzij ze een negatieve coronatest kunnen overleggen die minder dan 48 uur oud is.

Corona-app

Nederland

Al in april werd het aangekondigd als een belangrijk wapen in de strijd tegen corona-uitbraken: de corona-app. Maar het ontwikkelen bleek moeilijker dan gedacht en de app moest worden vastgelegd in wetgeving. De app is daardoor sinds oktober beschikbaar. Het is nog moeilijk te bepalen hoe effectief de app is

Hij wordt volgens onderzoeksbureau GfK door 3 miljoen Nederlanders gebruikt, ongeveer een vijfde van de bevolking. Jongeren downloaden hem minder vaak dan ouderen.

Duitsland

Sinds half juni heeft Duitsland een corona-waarschuwingsapp, die inmiddels meer dan twintig miljoen keer is gedownload. Hoeveel mensen de app werkelijk gebruiken, is moeilijk vast te stellen.

Om de privacy van de gebruikers te beschermen, wordt in de app wel gemeld als je in de nabijheid van een besmet persoon was die de besmetting heeft gemeld in de app. Maar niet wordt vastgelegd waar dat gebeurde, op welk tijdstip en wie de besmette persoon was – terwijl die informatie de GGD’s zou kunnen helpen infectieketens te doorbreken. Politici pleiten ervoor positieve testuitslagen automatisch in iemands app in te voeren, tenzij de betrokkenen daar bezwaar tegen maken.

Ziekenhuiscapaciteit

Nederland

Tijdens de eerste golf waren er in Nederland grote problemen met de IC’s. De reguliere zorg moest toen worden afgeschaald en die achterstand is nog altijd niet ingehaald. Inmiddels is ongeveer de helft van de patiënten op de IC een coronapatiënt. Er kan nu worden opgeschaald tot maximaal 1.700 bedden; dat zijn er 9,7 per 100.000 inwoners. Daarnaast worden ook Nederlandse IC-patiënten in Duitsland opgenomen; de afspraak is dat dat er maximaal 80 zijn.

Duitsland

Duitsland heeft de grootste IC-capaciteit van Europa: 29.376 IC-bedden, ofwel zo’n 35 per 100.000 inwoners. In het voorjaar is er geen tekort aan IC-bedden geweest. Nederland en andere buurlanden profiteerden daarvan, doordat ze patiënten in Duitse ziekenhuizen konden onderbrengen – wat nu opnieuw gebeurt. Duitsland kan het aantal IC-bedden in theorie uitbreiden tot ruim 50 bedden per 100.000 inwoners. Maar ook in Duitsland is er een tekort aan verplegend personeel op de IC’s; volgens de vereniging voor IC-artsen is dat tekort „dramatisch”.

Mondkapjes

Nederland

Werken mondkapjes nu wel of niet? En als ze niet werken, hebben ze dan een effect op het gedrag van mensen, houden ze bijvoorbeeld slechter of juist beter afstand? Het was een maandenlange discussie in Nederland. In juni werden mondkapjes alleen verplicht in het openbaar vervoer. Afgelopen zomer kwam er wel een proef in Amsterdam en Rotterdam om te kijken of mensen zich anders gedragen, maar de resultaten waren onbevredigend: het gedrag veranderde nauwelijks. Afgelopen maand hakte het kabinet een knoop door: in publieke binnenruimtes moeten toch mondkapjes worden gedragen, er komt een wettelijke verplichting.

Duitsland

Niet alleen accepteert een grote meerderheid van de Duitsers de verplichting mondkapjes te dragen in winkels en het openbaar vervoer, 87 procent vindt het goed dat de verplichting onlangs is uitgebreid tot onder meer markten en drukke straten.

Bondsdagvoorzitter Schäuble stelde begin oktober een mondkapjesplicht in de gebouwen van het parlement in. Aanvankelijk had hij daar alleen een oproep toe gedaan, maar toen bleek dat veel AfD-parlementariërs en hun medewerkers er geen gehoor aan gaven, maakte hij er een verplichting van.

Regionale aanpak

Nederland

Een regionale aanpak moest een nieuwe lockdown in Nederland voorkomen. Het kabinet wilde dat veiligheidsregio’s ‘brandjes’ lokaal zouden ‘uitstampen’ voor ze een nieuwe golf veroorzaakten. Maar in de zomer durfden de veiligheidsregio’s niet zelfstandig grote maatregelen te nemen. De regels die gemeenten wel zelf invoerden waren klein, zoals eenrichtingsverkeer in winkelstraten.

In september kwamen er alsnog regionale maatregelen, maar in overleg met het kabinet. Een week later bleek dat de uitbraak zo groot was dat er toch landelijke maatregelen nodig waren.

Duitsland

Bestrijding van de pandemie is in Duitsland in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de deelstaten. Dat heeft het voordeel dat de regels aan de lokale situatie kunnen worden aangepast, maatwerk. Maar voor veel mensen is de lappendeken aan regels verwarrend. Bovendien vinden rechtbanken in de ene deelstaat regels onrechtmatig, die elders wel door de beugel kunnen.

Bondskanselier Merkel probeert de deelstaten zoveel mogelijk op één lijn te krijgen – en wel met strengere regels dan nu gelden. Maar dat lukt haar onvoldoende, erkende ze eerder deze maand. Daarom spoort ze burgers in video’s (ook met Turkse en Arabische ondertiteling) direct aan om zo veel mogelijk thuis te blijven.

Snel ingrijpen

Nederland

In Nederland ligt er sinds oktober een routekaart, waarin is uitgewerkt wanneer welke maatregelen passend zijn. Dat is afhankelijk van het aantal besmettingen. Bijvoorbeeld: als er binnen een week meer dan 50 positieve tests per 100.000 inwoners zijn, mogen de horeca na 12 uur ’s nachts geen mensen meer binnenlaten. Als het aantal besmettingen nog verder oploopt, worden de maatregelen steeds iets strenger. Vanaf 250 positieve tests wordt een lockdown overwogen.

Duitsland

Waar de deelstaten en de nationale regering het wel over eens zijn geworden: in gebieden waar in een week 35 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn, mag men in familie- en vriendenkring met maximaal 25 mensen in de open lucht, en met maximaal 15 mensen binnenshuis bijeenkomen. Mondkapjesplicht wordt dan uitgebreid tot straten en andere delen van de openbare ruimte waar mensen weinig afstand kunnen houden. Bij meer dan 50 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners volgen verdere aanscherpingen.