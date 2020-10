Wagner gaat naar Hollywood

De filmcomponist Max Steiner (1888-1971) was tijdens zijn carrière goed voor 24 nominaties voor Oscars, waarvan hij er drie wist te verzilveren – onder meer met zijn muziek voor Gone with the Wind (1939). Steiner had dus alle reden om zich tegen het einde van zijn leven de lof te laten aanleunen, dat hij de ‘uitvinder’ was van de filmmuziek. Maar zelf wilde hij daar niet aan. Richard Wagner was volgens hem de werkelijke vader van de filmmuziek. „Het idee stamt af van Wagner. Luister eens naar de muziek achter de recitatieven van zijn opera’s. Als Wagner in deze eeuw geleefd had was hij de grootste filmcomponist geweest.”

Steiner was niet de enige die er zo over dacht. Wolfgang Wagner, kleinzoon van de componist, trok dezelfde conclusie. „Als mijn grootvader vandaag zou hebben geleefd, zou hij ongetwijfeld in Hollywood hebben gewerkt. Hij zou de verleiding niet hebben kunnen weerstaan.”

Maar niet elke musicus in Hollywood was er zo van overtuigd dat hun werk direct in de lijn ligt van de Europese kunst-muziek. Legio zijn de verhalen van filmmusici die zich rond het midden van de vorige eeuw voor een muziekles meldden bij componist Arnold Schoenberg, die als joodse vluchteling voor Hitler in Los Angeles woonde. Zij waren zich – terecht of niet – scherp bewust van de peilloos diepe kloof tussen wat Schoenberg probeerde te doen en de muziek die zij zelf dagelijks voor hun neus kregen bij de studio-orkesten.

Eén keer is Schoenberg zelf benaderd met een voorstel om filmmuziek te schrijven door MGM-producer Irving Thalberg. Dat liep spaak. Schoenberg eiste een honorarium van 50.000 dollar en volledig artistieke zeggenschap: niet alleen over de muziek, maar over al het geluid; inclusief de dialogen. Schoenberg stelde ook de voorwaarde dat de film gedraaid zou worden op basis van zijn muziek; niet andersom. De samenwerking werd al beëindigd voordat die goed en wel was begonnen.

Een lastpak

Vermoedelijk zou het Richard Wagner in Hollywood niet heel anders zijn vergaan. Wagner was net zo min geneigd tot compromissen als Schoenberg. Het behagen van een zo groot mogelijk publiek zag hij allerminst als zijn voornaamste opdracht. Hij wilde met zijn muziek de wereld veroveren, maar de wereld moest wel naar hem toe komen. In een zo genadeloos commercieel systeem als Hollywood zou hij een aartsvijand hebben gezien. De filmindustrie is eerder de erfgenaam van de spektakelstukken van de grand opéra waar Wagner tegen streed dan van diens muziekdrama’s.

Lees ook een interview met Wagnerism-auteur Alex Ross: ‘Tragisch hoe Wagners erfenis werd gekaapt door het nationaal-socialisme’

Toch is de invloed van Wagner op de filmmuziek onmiskenbaar, zo laat Alex Ross, muziekcriticus van The New Yorker, zien in zijn veelomvattende nieuwe boek Wagnerism, dat gaat over de immense culturele invloed van Wagner en zijn muziek. De klassieke filmmuziek van Hollywood is weliswaar geen Wagner, maar het is wel muziek die op Wagner lijkt. Bekend is de instructie die studiobaas Samuel Goldwyn ooit gaf aan zijn muziekafdeling: „Write music like Wagner, only louder!”

De overeenkomst tussen Wagner en veel filmmuziek is het gebruik van het ‘Leitmotiv’: de koppeling van een muzikaal thema aan een personage, gebeurtenis of idee dat in de loop van het drama allerlei transformaties kan ondergaan. Wagner was niet de uitvinder daarvan. Hij had ook een afkeer van het begrip. Maar hij heeft de techniek wel tot ongekende hoogten opgestuwd.

Wagner had het leidmotief nodig om een structureel probleem op te lossen. De vaste muzikale vormen in de opera zoals recitatief en aria had Wagner afgeschaft; het drama alleen zou de ontwikkeling van de muziek bepalen. Maar hoe moest de luisteraar dan nog wegwijs worden in zijn muziek? Daarvoor diende het leidmotief.

Dezelfde werkwijze staat aan de basis van veel filmmuziek, zij het in sterk vereenvoudigde vorm. Filmcomponisten kregen niet de kans om de techniek zo drastisch en consequent toe te passen als Wagner zelf had gedaan. Zijn Ring des Nibelungen bestaat immers uit zo’n 15 uur muziek met 91 motieven, die te horen zijn in 2.381 verschillende gedaanten en combinaties.

In Hollywood lag dat moeilijker. De Amerikaanse musicoloog Stephen C. Meyer liet zien hoe Miklós Rósza met stevige wagneriaanse ambities begon aan de muziek voor Ben Hur (1959) met een complex netwerk van muzikale motieven. Maar slechts een beperkt deel van zijn innovatieve ideeën haalde de eindversie van de film. Artistieke ambities en de eisen van een commercieel massamedium botsten ongenadig. Meyer ziet de veelvuldige verwijzingen naar Wagners muziek onder musici en filmmakers in Hollywood in de jaren dertig en veertig vooral als een manier om aan het nieuwe medium film wat meer cultureel cachet te geven.

Maar de invloed van Wagner op film bleef ook niet beperkt tot muzikale techniek. Er is iets voor te zeggen dat Wagner zelfs de voorloper van de bioscoop uitvond. In zijn zelfgebouwde theater in Bayreuth – waar de Ring in 1876 in première ging – stond hij erop dat het licht in de zaal zou worden gedimd. Dat was tot dan toe zeer ongebruikelijk. Daarnaast liet hij de orkestbak zo diep verzinken dat dirigent en orkest voor het publiek onzichtbaar zijn; dat is de zogeheten ‘mystieke afgrond’ van het Festspielhaus. Zo kwam de festivalbezoeker in een positie die goed vergelijkbaar is met die van een toeschouwer in de bioscoop: met volledige aandacht voor het toneelbeeld.

De invloed van Wagner op filmmuziek hield ook niet op bij de films van het klassieke Hollywood. In de jaren zestig leek de romantische filmmuziek met symfonisch orkest uit te sterven. Pop en jazz domineerden. Maar meer traditionele filmmuziek kwam weer helemaal terug met het werk van John Williams voor films als Star Wars en de Harry Potter-reeks. Ook Howard Shore grijpt terug op traditionele methodes in zijn muziek voor The Lord of the Rings.

Lees ook aflevering 9 uit de serie ‘Made in Europe’: The Lord of the Nibelungen-Ring

Niet toevallig zijn dat films die mythische verhalen willen vertellen met imposante helden en dito schurken, reuzen en tovenaars. Als muziek emotionerend, overrompelend en episch moet zijn blijft Wagner een onmiskenbaar rolmodel.

Wagner wilde zijn publiek niet alleen laten voelen, maar ook laten denken; hij wilde dat onderscheid zelfs volledig opheffen. De meeste filmmuziek is noodgedwongen minder ambitieus. De overeenkomsten tussen Hollywoodmuziek en de tovenaar van Bayreuth liggen vooral aan de oppervlakte. Maar ze zijn er wel.

Alex Ross: Wagnerism. Art and Politics in the Shadow of Music. 4th estate, 769 blz. 28 euro

Correctie 27/10: in een eerdere versie van dit artikel werd de componist van de muziek van ‘The Lord of the Rings’ Howard Sounes genoemd. Dit is Howard Shore, en is hierboven aangepast.

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven