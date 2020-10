VVD en GroenLinks willen parlementair onderzoek discriminatie

Er moet een parlementair onderzoek komen naar geïnstitutionaliseerde discriminatie in Nederland. Dat hebben de fracties van de VVD en GroenLinks dinsdag voorgesteld in de Eerste Kamer. Uit een conceptmotie die in handen is van NRC blijkt dat de twee partijen willen onderzoeken of er momenteel prikkels in wetten of regelgeving zijn die discriminatie in de hand werken. Zij wijzen daarbij onder meer op de veranderende tijdsgeest.

Het voorstel werd gezamenlijk ingediend door senatoren Paul Rosenmöller (GroenLinks) en Annemarie Jorritsma (VVD). Zij wezen daarbij op artikel 1 van de Grondwet waarin expliciet staat dat iedereen in Nederland gelijk behandeld dient te worden en dat alle vormen van discriminatie verboden zijn. Toch, zo stellen de twee partijen, blijkt discriminatie in de praktijk voor te komen, waaronder ook bij overheidsinstanties. Daarom moet volgens hen verkend worden of het parlement mogelijkheden heeft om het non-discriminatiebeginsel meer effectief in de wet te verankeren.

Wat betreft de onderzoeksvragen van het parlementair onderzoek moet volgens de partijen gedacht worden aan hoe vaak discriminatie nu precies voorkomt, binnen welke uitvoeringsorganisaties en hoe deze wordt ervaren door burgers. Zo moet onderzocht worden of er sprake is van systematische discriminatie en hoe die in dat geval veroorzaakt wordt. De partijen wil daarbij onder meer de kennis gebruiken die het Sociaal en Cultureel Planbureau op dit vlak verzamelt en daarnaast het College voor de Rechten van de Mens laten onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn.