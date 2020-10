Voor kledingapp Vinted is schaal van groot belang

120 miljard euro. Dat is het bedrag dat Europeanen jaarlijks in hun garderobe steken. En iedereen weet dat een flink deel van die broeken, truien en jurken vervolgens slechts incidenteel wordt aangetrokken.

Die wetenschap is de basis van de opmars van Vinted. De app van het in Litouwen gevestigde bedrijf heeft een plekje gekregen op de mobiele telefoon van miljoenen Europeanen die tweedehandskleding willen kopen of verkopen. Dinsdag maakte Vinted bekend het Nederlandse United Wardrobe over te nemen. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Eerder dit jaar nam het Litouwse bedrijf, waar Nederlander Thomas Plantenga de hoogste positie bekleedt, het Spaanse Chicfy over. Inmiddels is Vinted in twaalf landen actief en heeft het, naar eigen zeggen, 34 miljoen gebruikers.

En juist die schaal is van belang. Net als bijvoorbeeld bij maaltijdbezorgers. Alleen de grootste kunnen succesvol zijn, want de marges zijn klein en de uitgaven aan marketing fors.

Kapitaal nodig

In de race om vooraan te blijven, is veel kapitaal nodig. Uit de verdiensten komt dat (nog) niet. Die houden geen gelijke tred met de kosten. Het Litouwse bedrijf, in 2008 opgericht, haalde een jaar geleden 128 miljoen euro op bij private-equitybedrijven. In 2018 leverde een financieringsronde 50 miljoen euro op. In totaal staat de teller inmiddels op 261 miljoen euro.

Op grond van zulke investeringsronden, waarbij kapitaalverschaffers aandelen voor hun geld ontvangen, krijgt het bedrijf een nieuwe waardering. Sinds de financieringsronde van vorig jaar behoort Vinted tot de unicorns, bedrijven die op papier meer dan 1 miljard dollar waard zijn.

Plantenga, die vier jaar geleden bij Vinted begon, heeft inmiddels ervaring met groeistuipen. De 36-jarige Nederlander, die als consultant via een financier betrokken raakte, redde het bedrijf van de ondergang, onder meer door bijna de helft van het personeel weg te sturen en het aantal vestiging te halveren tot vier. Tegenwoordig werken circa vijfhonderd mensen bij Vinted. Plantenga zorgde ook voor een ander businessmodel: de verkoper mag de tweedehandskleding nu kosteloos aanbieden. Kopers betalen een vaste commissie en een percentage van de verkoopprijs.

Dat de markt snel groeit, blijkt uit de transacties die Vinted rapporteerde. In 2019 werd via de app voor 1,3 miljard euro verkocht, terwijl dat een jaar eerder nog 500 miljoen euro was. In 2018 bedroeg de omzet bijna 33 miljoen euro en liep het verlies op tot 42 miljoen euro. Dat was volgens het bedrijf een gevolg van marketingskosten en boekhoudkundige veranderingen. Over 2019 heeft Vinted geen omzetcijfers bekendgemaakt.

Met de overname van United Wardrobe lijft Vinted de Nederlandse marktleider in. Dit door drie studenten in 2013 opgerichte bedrijf stelt dat vier miljoen mensen gebruikmaken van het platform.

'Één netwerk logischer'

„Het is logischer om één netwerk te hebben met het meeste aanbod en de meeste gebruikers. Eerder kon je per land nog wel de grootste worden, maar met de huidige technologie kun je nu net zo makkelijk iets kopen in Barcelona of Parijs”, zegt algemeen directeur Sjuul Berden van United Wardrobe tegenover het FD. United Wardrobe, dat 37 mensen in dienst heeft, zal als naam verdwijnen.

Omzet- en winstcijfers van United Wardrobe zijn recentelijk niet bekendgemaakt, ook niet bij de Kamer van Koophandel. In de stukken die in mei van dit jaar zijn gedeponeerd, wordt wel een waarschuwing afgegeven voor de gevolgen van de coronacrisis. Ondanks een omzetdaling in Frankrijk, waar het naast Nederland en België actief is, voorziet United Wardrobe dit voorjaar geen grote problemen, gezien „de sterke groei in Nederland [...] en grote kostenbesparingen”.

Mogelijk zet de economische crisis mensen aan hun garderobe te gelde te maken. Voor internetbedrijf Zalando was de pandemie in elk geval geen beletsel om deze maand met de verkoop van tweedehandskleding te beginnen.