Van Veldhoven: ‘We moeten van niet-recyclebaar plastic af’

De blauwkleurige zak geraspte kaas voor ovenschotels lag op een dorre ondergrond. De felroze kilozak Klenedrop wapperde tussen het bouwpuin, vlak naast de yoghurt gums van Katja in een bloedheet Adana. Nederlandse plastic verpakkingen op een stortplaats in Turkije? Dat zou „natuurlijk niet moeten kunnen”, reageert staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu, D66) op de eerste dag na het herfstreces.

Nederlands plasticafval wordt illegaal gedumpt in Turkije, zo bleek uit onderzoek van NRC en journalistencollectief Lighthouse Reports. Sinds China zijn grenzen sloot voor westers plasticafval is de export ervan naar Turkije vanuit de EU vertwaalfvoudigd. Export van plasticafval naar Turkije is alleen toegestaan als het gerecycled wordt, maar een deel van die stroom blijkt toch op de stortplaats te belanden.

Van Veldhoven deelt de zorgen hierover van de Tweede Kamer en onderneemt graag actie. Maar ze zit wel met een dilemma: als je de problemen met plasticafval goed wil aanpakken, moet dat vooral in Europees verband. Nederland kan er op eigen houtje niet veel doen, daarvoor bewegen de afvalstromen te veel over landsgrenzen. Over het aangetroffen plastic in Turkije: „Kennelijk zijn er mazen in de wet of in het systeem waardoor dit mogelijk is. Daar moeten we de vinger achter zien te krijgen. Het toont dat we bestaande regels verder moeten aanscherpen.”

Rioolbuizen

Van Veldhoven houdt zich in Den Haag al tien jaar bezig met circulaire economie. Eerst als Kamerlid, sinds 2017 als staatssecretaris in het kabinet-Rutte III. Ze probeert de productie van plastic te ontmoedigen en de recycling van plasticafval te stimuleren ook als dat met de knoet moet. „We kunnen niet hebben dat er straks meer plastic dan vis in de oceanen zit.”

Bedrijven verplichten deel plastic van gerecycled materiaal

Binnen Europees verband bepleit Van Veldhoven al langer dat producenten die plastic verpakkingen gebruiken, verplicht worden een deel van dat plastic van gerecycled materiaal te maken. „Rioolbuizen, plantenpotten. Waarom zou je dat niet standaard van gerecycled plastic maken?”

Maar zo’n plicht kan de staatssecretaris niet zomaar invoeren, zegt zij. Want dan zou Nederland productregelgeving aanpassen „en dat is Europese regelgeving”. Tegelijkertijd wil het kabinet meer grip krijgen op de stromen van plasticafval. Daartoe werkt Van Veldhoven aan verschillende nieuwe maatregelen.

Europa heeft de export van plasticafval hard nodig om haar eigen recyclingdoelstellingen te halen, waarschuwde de Europese Rekenkamer eerder deze maand – een structuurprobleem. Dat moet volgens Van Veldhoven anders: „We moeten zorgen voor voldoende recyclingcapaciteit in Europa en in Nederland.”

Van Veldhoven is sowieso geen fan van export van afval. „Ik heb al eerder in de marge van een G20 gepleit om een eind te maken aan export van afval naar Azië of andere landen buiten Europa. Hoe weten we dat het daar beter verwerkt wordt?”

Sinds 2015 tuigde Nederland een uitgebreid landelijk bouwwerk op waarbij huishoudens hun plasticafval scheiden, samen met blikjes en karton. Gemeenten zamelen in, sorteermachines selecteren het plasticafval verder uit en recyclebedrijven maken nieuwe toepassingen van het beste plasticafval. Vanuit een apart fonds, bijeengebracht door de bedrijven die plastic op de markt brengen, wordt iedereen betaald. Recycling wordt als het ware gesubsidieerd.

Dit gesloten systeem, naar Duits voorbeeld, voorkomt dat plasticafval buiten Europa gaat zwerven – al hoewel niet is uit te sluiten dat er afval toch uit Europa ‘weglekt’.

Duitse vluchtroute

Terugkerende klacht in de afvalsector is dat er geen goede ‘afzetmarkt’ is voor gerecycled plastic. Frisdrankproducenten verkiezen vaak hun flessen van goedkope olie te maken in plaats van het iets minder mooie en ook nog duurdere gerecycelde plastic. Het hele scheidingssysteem brengt te veel plastic voort waar weinig mee te recyclen valt of waar zelfs geen vraag naar is.

Het plastic gaat hoofdzakelijk naar Duitsland toe. Duitse recyclebedrijven krijgen geld toe bij het Nederlandse afval. Zij maken er bermpaaltjes van of andere robuuste toepassingen. Waar zijn we mee bezig, vragen critici zich af. De samenleving heeft er meer aan om met al dat gesubsidieerde scheiden – jaarlijks 200 miljoen euro – te stoppen en gewoon wat meer plastic te verbranden, zeggen zij.

Maar Veldhoven denkt er niet aan om de net opgebouwde infrastructuur te ontmantelen. Liever creëert zij de afzetmarkt die er nu nog niet is. „Daarom moeten wij het voor alle bedrijven verplichten in Europa een bepaald aandeel van hun plastic producten van gerecycled materiaal te maken. Zodat voor alle Europese bedrijven dezelfde regels gelden. Dan weet de sector ook dat het loont om te investeren in recyclecapaciteit. En dan weet de consument ook dat zijn afval wordt gebruikt. Zonder Europese regels gaat het te langzaam. Als er straks een markt is voor recyclebaar plastic dan is de kans ook veel kleiner dat het in Turkije illegaal ergens in de berm belandt. Ik zeg niet dat het allemaal 100 procent waterdicht is, maar al die maatregelen helpen wel.”

Van Veldhoven wil meer afvalstromen onder centrale regie brengen. Het afval dat niet van huishoudens afkomstig is, beweegt zich op dit moment nog veel vrijer over de wereld. Dit afval van scholen, de NS, ziekenhuizen of kantoren wordt niet via een fonds gereguleerd. Veel van zulk ‘bedrijfsafval’ wordt niet gescheiden zoals bij de huishoudens en wordt wel buiten de EU geëxporteerd.

Dat gaat de staatssecretaris veranderen, zegt zij. „Of je nu afval thuis weggooit, of op je werk of op school, dat zou geen verschil moeten maken. Als kinderen thuis gestimuleerd worden om het plastic in de plasticbak te gooien, maar op school niet, dan geef je gemengde signalen.” De staatssecretaris vervolgt: „De verantwoordelijkheid van producenten voor plasticafval geldt nu alleen voor het plastic van consumenten, in de huishoudens. Ik ben bezig om producenten ook verantwoordelijk te maken voor die andere stromen. De wetgeving is in voorbereiding en gaat in 2023 in.”

Om de recycling in Nederland aan te moedigen werden begin 2019 de tarieven voor bedrijven die plastic verpakkingen op de markt brengen gewijzigd. Bedrijven die makkelijk recyclebaar plastic op de markt brengen hoeven tot wel 40 procent minder af te dragen aan het Afvalfonds Verpakkingen dan voor plastic dat niet recyclebaar is.

„Dat is een slimme prikkel om recycling te vergemakkelijken en de productie van slecht recyclebaar plastic te ontmoedigen. De kans dat je een makkelijk recyclebaar stuk plastic in Turkije op de vuilstort terugvindt is aanmerkelijk kleiner als het makkelijk recyclebaar is, want zulk afval is minder een probleem.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 oktober 2020