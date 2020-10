United Wardrobe ingelijfd door Litouwse branchegenoot Vinted

De Nederlandse tweedehandsmodewebsite United Wardrobe wordt overgenomen door haar Litouwse branchegenoot Vinted. Dat meldt Het Financieele Dagblad vrijdag. Met de overname wordt Vinted de grootste speler op de groeiende online markt voor tweedehandskleding in Nederland. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal gemoeid is.

United Wardrobe-topman Sjuul Berden zegt dat zijn bedrijf en Vinted al jaren naast elkaar werken. Daarom is het volgens hem „logischer om één netwerk te hebben met het meeste aanbod en de meeste gebruikers”. De Nederlandse topman van Vinted Thomas Plantenga zegt dat United Wardrobe „een soort mini-Vinted” is en hoopt verder uit te breiden naar andere landen in Europa.

Het 35-koppige team van United Wardrobe wordt overgenomen en de naam van het Nederlandse platform zal verdwijnen. De vier miljoen gebruikers die het bedrijf zegt te hebben, kunnen hun profiel en gebruikersgeschiedenis binnenkort overzetten naar Vinted. Een voordeel voor hen is volgens Plantenga dat zij na de overname makkelijker tweedehandskleding kunnen kopen uit andere landen.

Vinted, dat eind vorig jaar werd gewaardeerd op meer dan 1 miljard euro, is momenteel in twaalf landen actief. Eerder nam de zogenoemde unicorn al het klantenbestand van het Spaanse Chicfy over.