Uitgekleed door een robot

Je gelooft je eigen ogen niet. Of althans: je zou ze niet moeten geloven. Dan heb ik het niet over onze mooie platte aarde of de Halve Waarheden van Gecensureerde Staatsmedia, maar over de opmars van door algoritmes gemanipuleerde beelden. In goed Nederlands: fake.

We kennen al de DeepFakes, foto’s en video’s waarin het gezicht van persoon A op het gezicht van persoon B geplakt is. Deze techniek wordt gebruikt om bekende filmsterren in pornofilms te laten figureren of om politici dingen te laten zeggen die ze anders nooit zouden zeggen.

De sneue variant daarop is DeepNude: software die afbeeldingen van vrouwen ‘uitkleedt’ en voorziet van blote lichaamsdelen. Het is nepnaakt natuurlijk, net als die röntgenbril die je zogenaamd door kleding heen laat kijken. Maar de schade die DeepNudes veroorzaken, is wel echt.

Sensity, een bedrijf dat de verspreiding van gemanipuleerde beelden onderzoekt, maakte vorige week bekend dat een bot in chatapp Telegram (400 miljoen gebruikers) honderdduizenden afbeeldingen van vrouwen digitaal ontkleedde. Telegram-gebruikers sturen een foto op naar de bot en krijgen even later de blootversie terug. Tegen betaling levert de bot een versie zonder watermerk.

De DeepNude-software werd in de zomer 2019 voor het eerst online gepubliceerd. De ontwikkelaar schrok van de belangstelling: in mum van tijd een half miljoen bezoekers en bijna 100.000 downloads van zijn ‘X-Ray App’. Hij haalde de software al na een paar uur offline maar de geest was uit de fles. DeepNude werd gekopieerd, verhandeld en duikt nu opnieuw op, met name in Russische sociale media.

Zoals de algoritmes van DeepFakes worden getraind met foto’s en video’s van gezichten, is DeepNude gevoerd met pornofilms. Giorgio Patrini, oprichter van Sensity, legt aan de telefoon uit hoe het werkt: „De software vult ontbrekende blote delen van het lichaam in en houdt rekening met huidskleur en lichtinval. Op hoge resolutie zie je nog wel verschil, maar dat duurt vast niet lang meer.”

Het DeepNude proces werkt alleen op plaatjes van vrouwen. Met andere woorden: ook een man in zwembroek verandert in een uitgeklede vrouw. Maar deze blotebillenapp met het niveau van Porky’s Pikante Pretpark kan wel reputaties vernietigen en levens kapotmaken.

Patrini vertelt over een influencer die door nepnaakt een sponsordeal kwijtraakte. Niet alleen bekende personen zijn de dupe: uit het onderzoek blijkt dat de DeepNude-klanten vooral foto’s van meisjes in hun directe omgeving uploaden.

Wraakporno hoeft niet echt te zijn om iemand tot wanhoop te drijven. Daarom probeerde Sensity Telegram zover te krijgen de bot te stoppen. Toen dat niet lukte, hebben ze besloten het rapport publiek te maken. Inmiddels heeft een Italiaanse privacyinstantie een officiële klacht ingediend.

Maar Patrini is niet optimistisch. „Dit gaat niet meer weg.”

Er is weinig dat we kunnen doen tegen DeepNudes, denkt hij: „Deel niet te veel zwemfoto’s online en wees je ervan bewust dat deze fake-software bestaat.” Pixels zijn niet te vertrouwen. En Russische bots helemaal niet.

Marc Hijink schrijft over technologie

