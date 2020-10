Tweede Kamer stemt in met limiet van 30 km/u in bebouwde kom

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het plan om binnen de bebouwde kom een standaardlimiet van 30 kilometer per uur in te voeren. Daarbij moet nog wel onderzocht worden op welke plekken uitzonderingen kunnen gelden, staat in een motie die was ingediend door GroenLinks en de SGP. De partijen hopen met het verlagen van de standaardsnelheid het aantal verkeersdoden te verminderen.

Lees ook: Iets minder verkeersdoden in 2019, wel toename onder twintigers en dertigers

Bij de nieuwe standaardlimiet van 30 kilometer per uur kunnen uitzonderingen gelden. Daarbij moet volgens de initiatiefnemers van de motie gedacht worden aan doorgaande wegen „als het veilig kan”. Samen met gemeenten en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid wordt onderzocht welke plekken kunnen worden uitgezonderd van de nieuwe regel.

Op dit moment is een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur leidend in de bebouwde kom. Vooral kinderen, voetgangers en fietsers hebben weinig kans om te overleven bij een botsing bij die maximumsnelheid, stelt Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van het CDA, die de motie samen met SGP’er Chris Stoffer indiende. „De steden Oslo en Helsinki hebben de snelheidsverlaging al doorgevoerd en in die twee steden is in 2019 geen enkele fietser of voetganger overleden”, schrijft Kröger op de website van haar partij.

In heel Nederland overleden vorig jaar 203 fietsers en 49 voetgangers, bleek afgelopen april uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal kwamen in 2019 in Nederland 661 mensen om door een verkeersongeval.