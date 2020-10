Tweede golf vraagt nu al om aanpassingen derde steunpakket

Na de steunpakketten 1.0, 2.0 en 3.0 volgt nu, tussentijds ingelast, steunpakket 3.1. De gedeeltelijke lockdown van de economie, die het kabinet twee weken geleden afkondigde, maakt het derde ‘steun- en herstelpakket’ dat op 1 oktober van kracht ging al weer achterhaald.

Vooral de horeca, die opnieuw voor minimaal vier weken dicht is gegaan, de culturele sector en de evenementenbranche krijgen extra steun. Dat kondigden de drie betrokken ministers – Wopke Hoekstra (Financiën, CDA), Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) en Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) – dinsdagmiddag aan. Afgezet tegen de tientallen miljarden uit de drie eerdere pakketten lijkt de 441 miljoen waar het kabinet nu mee komt, mee te vallen. Het gaat onder meer om extra subsidies voor de horeca (40 miljoen euro), de evenementenbranche (11 miljoen), voor niet-gesubsidieerde ondernemers in de culturele sector (40 miljoen), om de verlenging van de steun voor sportclubs en - accomodaties (60 miljoen) en voor de verbreding van de vergoeding voor vaste lasten naar andere sectoren dan alleen de direct getroffen bedrijven (140 miljoen).

Mee-ademen met het virus

De onderliggende boodschap is onheilspellender. Nu de tweede golf van coronabesmettingen een feit is en delen van de economie opnieuw tot stilstand zijn gebracht, zullen de bestaande regelingen vele malen kostbaarder zijn. Het derde pakket, dat optimistisch ‘steun- en herstelpakket’ was gedoopt, is zo ingericht dat het volgens de ministers „mee-ademt” met „de grillen van het virus”. Dat betekent, zo schrijven ze in een lange brief met tekst en uitleg aan de Tweede Kamer, „dat het gebruik van de regelingen zal toenemen en de uitgaven in totaal miljarden euro’s hoger zullen uitvallen”. De hoogte van de steun is immers gerelateerd aan de omzetderving die een bedrijf of ondernemer lijdt. Was voor het huidige vierde kwartaal aanvankelijk 3,5 miljard euro uitgetrokken, nu verwacht men dat dat „vele miljarden méér” zal worden, aldus Wiebes tegenover de verzamelde Haagse pers op zijn ministerie.

De man die over de overheidsuitgaven gaat, Wopke Hoekstra, wilde geen nieuwe inschatting maken van de totale schade voor de overheidsfinanciën. Alle eerdere taxaties dit jaar over de financiële consequenties van de coronacrisis moesten volgens hem zo vaak worden bijgesteld dat „dat met goed fatsoen gewoon niet te zeggen is”. Eind november zal het Centraal Planbureau met een nieuwe economische raming komen.

Lees ook: hoe ‘de drie W’s’ het economisch crisisbeleid uitstippelen.

In de brief aan de Kamer staat wél een concreet getal voor het vierde kwartaal van dit jaar vermeld: „circa 10 miljard”. Maar dat „in het geval dat de contactbeperkende maatregelen uit het voorjaar weer moeten worden doorgevoerd”. Dat betekent eigenlijk dat de nieuwe economische maatregelen eigenlijk al weer achterhaald zullen zijn als het kabinet overgaat tot een verdergaande lockdown dan nu sinds twee weken geldt – dat er dus méér sectoren dicht moeten dan alleen de horeca.

Versobering verstandig?

Ook als een al dan niet gedeeltelijke lockdown van de Nederlandse samenleving langer gaat duren dan de komende paar weken, zal het kabinet met nieuwe economische maatregelen komen. Het derde steunpakket had twee andere kenmerken dan zijn twee voorgangers: het zou een langere looptijd hebben (tot 1 juli 2021) en de mate van (loon)subsidie zou langzamerhand worden afgebouwd – versoberd volgens critici. Vanaf oktober al een beetje, vanaf 1 januari stapsgewijs met enkele tientallen procentpunten. Nu kondigde minister Koolmees van Sociale Zaken aan om dat begin december opnieuw af te wegen. „Dan zullen we ons moeten afvragen of de geplande afbouw nog verstandig is.”

Het financieel-economische blok van het kabinet houdt kortom al rekening met verdergaande of langer aanhoudende gezondheidsmaatregelen om het virus in te dammen. Op de vraag van een journalist van Nieuwsuur of het trio dat vooral de economische belangen van de crisis wil behartigen eigenlijk tegen nieuwe lockdownmaatregelen is, antwoordden de drie bewindslieden vrijwel synchroon: „Nee.” „Nee.” en „Nee.”