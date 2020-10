Turkse president Erdogan doet aangifte tegen Geert Wilders om spotprent

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft dinsdag aangifte gedaan tegen PVV-leider Geert Wilders vanwege een spotprent op Twitter. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu dinsdag. Wilders plaatste zaterdag een tekening op het sociale medium waarop Erdogan staat afgebeeld met een bom op zijn hoofd, met als bijschrift „terrorist”.

De Turkse president zegt dit als beledigend te ervaren en noemt Wilders een „fascist”. De PVV-leider noemt de president een „loser” in een reactie op de aanklacht bij de officier van justitie in Ankara. „De man die mij een fascist noemt en eerder heel Nederland fascistisch en een overblijfsel van het nazisme noemde gaat nu aangifte tegen mij doen? De wereld staat op zijn kop.”

Volgens Turkse media vonden er vorig jaar 36.000 strafrechtelijke onderzoeken plaats naar vermeende beledigingen van Erdogan, meldt persbureau ANP. Het beledigen van de president is al sinds 1926 strafbaar in Turkije, maar de meeste klachten zijn de afgelopen jaren onder Erdogan ingediend. De maximale straf voor dit delict is vier jaar cel. Het OM in Den Haag weet niets van aangifte tegen Wilders door Erdogan.

De tekening van Erdogan is een variant op een tekening van de Deense cartoonist Kurt Westergaard, die in 2005 een reeks spotprenten van de profeet Mohammed publiceerde. Westergaard werd in de daaropvolgende jaren ernstig bedreigd. In 2010 viel een man hem in zijn huis aan met een bijl. Westergaard overleefde de aanval. De man werd veroordeeld tot een celstraf van negen jaar.