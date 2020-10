Tbs met dwangverpleging voor doodslag in bioscoop Groningen

Ergün S. is deze dinsdag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van twee schoonmakers in een Groningse bioscoop. De 34-jarige man is schuldig bevonden aan doodslag. De rechtbank van Noord-Nederland acht hem ontoerekeningsvatbaar en legde daarom geen straf op. De uitspraak is conform de eis van het openbaar ministerie.

S. kwam op 26 oktober 2019 de Pathébioscoop binnen, op zoek naar een slaapplaats. Daar trof hij een vrouwelijke schoonmaker. Hij ging haar met een mes te lijf en stak meermaals op haar in. Daarop volgde een gevecht met de echtgenoot van de vrouw, die ook in de bioscoop werkzaam was. Het echtpaar werd later dood aangetroffen door een medewerker van de bioscoop. De politie wist S. aan de hand van camerabeelden te identificeren en een dag later te arresteren.

Het Pieter Baan Centrum stelde na psychiatrisch onderzoek vast dat S. meerdere stoornissen heeft en ten tijde van de bioscoopmoorden ontoerekeningsvatbaar was. Ook concludeerden de onderzoekers dat hij een gevaar vormt voor de „veiligheid van de maatschappij”. Op basis van het onderzoek besloot de rechter dat S. geen straf kon worden opgelegd voor zijn daden, ook al „botst dat met het intense leed van de nabestaanden”.

S. zat al jaren aan de medicatie vanwege psychoses en blowde flink. Begin oktober vorig jaar kwam hij op de radar bij de politie nadat hij met een huurauto tegen de gevel van een kartcentrum was gereden. Dat deed hij in de veronderstelling dat zijn dochter daar ontvoerd was door „elitegroepen”. In de buurt van de baan werd hij aangehouden door de politie, maar volgens een GGD-arts was zijn toestand niet ernstig genoeg om hem op te laten nemen. De rechtbank veroordeelde hem dinsdag ook voor het vernielen van de auto en de gevel.