Succes, en toch steeds politiecontroles

Net als in muziekdocumentaire White Riot begint Everything: The Real Thing Story met beelden van de opkomst van het extreem-rechtse National Front in Groot-Brittannië anno 1976. In de zomer van 1976 scoort The Real Thing een hit met het aanstekelijke ‘You To Me Are Everything’. Deze door twee witte tekstdichters geschreven oorwurm is de eerste door zwarten uitgevoerde song die op nummer één terechtkomt in de top-40.

De wat schoolse documentaire vertelt het verhaal van deze zwarte Britse soulgroep. De leden groeien op in de achterstandswijk Toxteth in Liverpool, waar vooral zwarten wonen die vrijwel nooit hun buurt uitkomen. De voorloper van The Real Thing is doowop-groep The Chants, die begin jaren zestig nog begeleid wordt door de eveneens uit Liverpool afkomstige The Beatles. Vanwege deze Liverpool-connectie wordt The Real Thing door de pers The Black Beatles gedoopt – overigens zeer tegen hun zin.

De nog levende leden van The Real Thing, onder wie de talentvolle broers Chris en Eddie Amoo (laatstgenoemde is inmiddels overleden), delen smaakvolle maar ook pijnlijke anekdotes. Vooral die over discriminatie en racisme schrijnen. Zo is het voor een zwarte popgroep veel lastiger om door te breken. En eenmaal succesvol worden de broers steeds staande gehouden door de politie. Want een zwarte man in een dure auto, dat kan niet kloppen. Een ander bandlid, de met een mooie falsetstem gezegende Ray Lake, kampt met psychische problemen die verergerd worden door drugsgebruik.

The Real Thing scoort hit na hit en is vooral populair onder witte tieners. Die haken echter af als de groep het ambitieuze album 4 From 8 (1977) uitbrengt, een maatschappelijk betrokken plaat à la Marvin Gayes What’s Going On. Hierop onder meer het fraaie ‘Children of the Ghetto’. Daarna duurt het even voor ze weer een hit scoren, maar ze treden nog steeds op.

Documentaire Everything: The Real Thing Story Regie: Simon Sheridan. In: 30 bioscopen ●●●●●

