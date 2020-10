Rwandees opgepakt in Nederland, verdacht van betrokkenheid bij genocide

Een speciaal team van de politie heeft maandag een 71-jarige man uit Rwanda in Nederland aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de Rwandese genocide in 1994. Dat maakte het Openbaar Ministerie maandag bekend. Het is onbekend waar in Nederland de man is opgepakt. Het Oost-Afrikaanse land heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Volgens de Rwandese autoriteiten was de man in 1994 bankmedewerker en eigenaar van een apotheek in de hoofdstad Kigali, zegt het OM. Hij zou actief zijn geweest voor de MDR-partij, die nauw betrokken was bij moordpartijen op de Tutsi-minderheid in het land. De man wordt er onder meer van verdacht een lijst te hebben opgesteld van Tutsi’s die door milities gedood moesten worden. In het jaar 2000 vroeg hij asiel aan in Nederland. Drie jaar later trok de Immigratie- en Naturalisatiedienst zijn asielvergunning weer in, na een waarschuwing van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eerder deze maand werden in België drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de Rwandese genocide. Vijf maanden geleden werd de Rwandese zakenman Félicien Kabuga opgepakt in een Parijse buitenwijk. Kabuga wordt gezien als een van de grote financiers achter de genocide. Daarbij kwamen in 1994 zeker 800.000 mensen om het leven in honderd dagen. Kabuga kwam maandag aan in Den Haag, waar het internationale Rwanda-tribunaal is gevestigd.