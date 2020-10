Rutte, Wiebes en Asscher worden onder ede verhoord over de toeslagenaffaire

Vier ministers van het huidige kabinet-Rutte III en drie voormalige bewindslieden zullen komende maand moeten verschijnen voor de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. De zeven zullen onder ede en in het openbaar worden verhoord voor hun rol in wat de Toeslagenaffaire is gaan heten, rondom de uit de hand gelopen fraude-opsporing bij de Belastingdienst. Duizenden ouders zijn daarbij onterecht van fraude of misbruik beschuldigd en kwamen daardoor in grote financiële problemen.

Het gaat om premier Mark Rutte (VVD), de ministers Wopke Hoekstra (Financiën, CDA), Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) en Tamara van Ark (Medische zorg, VVD).

Dat heeft de commissie onder leiding van CDA-Kamerlid Chris van Dam dinsdagochtend bekendgemaakt.

De laatste twee ministers worden gehoord wegens hun vorige politieke verantwoordelijkheid. Wiebes was staatssecretaris van Financiën in het vorige kabinet, toen de misstanden rondom de kinderopvangtoeslag aan het licht kwamen. Van Ark was tot voor kort staatssecretaris van Sociale Zaken, belast met het toeslagenbeleid.

Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher zal voor de commissie-Van Dam moeten verschijnen. Hij was minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet. Zowel Wiebes’ voorganger als staatssecretaris, VVD’er Frans Weekers , als zijn opvolger Menno Snel (D66) zijn eveneens opgeroepen om voor de commissie te verschijnen. Snel trad in december vorig jaar af wegens gebrek aan vertrouwen in de Tweede Kamer.

De parlementaire ondervraging, in de Haagse wandelgangen ‘mini-enquête’ genoemd, is een van de zware onderzoeksinstrumenten van de Tweede Kamer: getuigen zijn verplicht te verschijnen en dienen onder ede te verklaren. Aanvullend heeft de commissie-Van Dam het mandaat gekregen om relevante beleidsdocumenten van kabinet en ministeries te vorderen. Die bevoegdheid hadden vorige ondervragingscommissies niet.

Volgens voorzitter Van Dam zal zijn commissie een feitenonderzoek gaan doen naar wat zich in de jaren 2013-2019 achter de schermen heeft afgespeeld bij zowel de politieke besluitvorming als de uitvoering rond de kinderopvangtoeslag en het fraudebeleid. „De belangrijkste vraag is: wie wist wat wanneer?”, zei Van Dam in een toelichting voor de pers.

Het toeslagenbeleid lag primair bij de ministeries van Financiën (Belastingdienst) en van Sociale Zaken, maar ook de rol van premier Rutte is relevant. Hij sprak bijvoorbeeld mee in de Ministeriële Commissie aanpak fraude. De Tweede Kamer kreeg tot nu toe geen inzage in de als staatsgeheim verklaarde documenten van deze commissie. De ondervragingscommissie heeft wel stukken van dit kabinetsgremium kunnen opvragen.

Van Dam zei dat hij voor zijn gastenlijst „afstemming” met het openbaar ministerie heeft gehad. Sinds de huidige staatssecretaris van Financiën, Alexandra van Huffelen (D66) in april aangifte tegen de Belastingdienst deed, doet ook justitie onderzoek naar mogelijk strafbaar handelen door ambtenaren. Een openbaar verhoor voor de parlementaire onderzoekscommissie mag daarmee niet botsen.

De openbare verhoren van in totaal achttien getuigen beginnen op maandag 16 november en zullen zeven dagen in beslag nemen. Op 17 december hoopt de ondervragingscommissie haar onderzoek naar de toeslagenaffaire te kunnen presenteren. Behalve genoemde politici zullen ook (voormalige) topambtenaren door de commissie-Van Dam worden gehoord.