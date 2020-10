Roeszoekers

Zondagochtend vond er een historische gebeurtenis plaats: oudoom Karel (109) ging voor het eerst zoomen. „Ik zie je!!” schreeuwde hij met hetzelfde enthousiasme als Lord Carnarvon die voor het eerst Toetanchamons tombe aanschouwde.

„Heej ouwe trekschuit!” juichde ik terug.

„Ongelooflijk!” jubelde hij.

Vijf minuten later was hij over deze mijlpaal heen en foeterde hij als vanouds op de wereld.

„Ik las dat er vannacht weer zo’n illegaal jongerenfeest werd opgedoekt”, mokte hij, gevolgd door gemopper op de jeugd van tegenwoordig, waarop ik meelevend doch uitgeblust meeknikte.

,,En toch – nee laat maar”, zei hij.

,,Nee, nee”, schoot ik op uit mijn Máxima-modus, „maak je zin af, gedachtes die worden afgekapt met nee-laat-maar blijken vaak de interessantste.”

„Nou – ik begrijp die jongeren wel. Hun verlangen naar een roes, of dat nou via alcohol, dansen of met van die rare ballonnetjes is. We moeten ons tegenwoordig allemaal zo bewust zijn van ons lichaam, waar het zich bevindt, of we symptomen hebben. We moeten gewoon zo alert zijn. Dan zou ik me ook weleens willen laten gaan.”

Ik moest denken aan De verborgen geschiedenis van Donna Tartt, waarin een club superbeheerste studenten Grieks via allerlei rituelen probeert om een bacchantische extase te bereiken. Met dezelfde toewijding als waarmee ze naamvallen bestuderen, gaan ze op een nacht helemaal los, met alle gevolgen van dien.

Natuurlijk is de mens altijd op zoek geweest naar een manier om zich af en toe te laten gaan. Van een avondje doorzakken tot derwisj-dansen, van je een enkelblessure raven tot een weekend doorhalen in de swingersclub. Om niet met de toekomst bezig te hoeven zijn. Alles om maar even met je hoofd uit je hoofd te kunnen.

Terwijl ik hier wat over peinsde en oom Karel met een rozige blos doormijmerde over zijn jaren zeventig, bevriende echtparen en viskommen vol autosleutels, kwamen er bij mij wat flarden Bijbel en catechisatie voorbij waarin de roes werd veroordeeld. Schande als je je te buiten ging aan drank, eten, seks of slapen. Aan alles wat op ontspanning neerkwam.

Ik dacht aan hoeveel lof er binnen mijn kerk was voor nuchter het bestaan uitzitten. De impliciete boodschap was natuurlijk dat het leven sec helemaal geen feest was. En dat het zelfbewustzijn een martelwerktuig was waarmee je, als je jezelf er maar lang genoeg mee pijnigde, een geheel verzorgd hiernamaals kon verdienen.

De herinneringen deprimeerden en snel probeerde ik aan iets anders te danken. Straks nam mijn lichaam uit balorigheid mijn geest nog over. Zou het de straat opgaan en alleen nog maar wild dansen, om nooit meer ergens bij stil te hoeven staan.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 oktober 2020