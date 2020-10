Oud-kinderrechter dient petitie in voor verplichte anticonceptie

Oud-kinderrechter Cees de Groot vindt dat vrouwen die niet goed voor hun kind kunnen zorgen, verplicht moeten worden anticonceptie te nemen. Hij heeft namens de zogenoemde ‘Beraadgroep verplichte anticonceptie’ een petitie opgestuurd naar de Tweede Kamer, in de hoop een discussie aan te zwengelen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Dat bevestigt hij dinsdag naar aanleiding van berichtgeving in het AD.

Volgens de beraadgroep zijn er in Nederland honderden vrouwen die door „sociale en medische omstandigheden” ongeschikt zijn om een kind te krijgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vrouwen wier kinderen eerder uit huis moesten worden geplaatst en vrouwen die kampen met verslavingsproblemen of een psychiatrische stoornis. De petitie is naast De Groot ondertekend door voormalig hoogleraar medische ethiek en oud-VVD-senator Heleen Dupuis, oud-hoogleraar adoptie René Hoksbergen en oud-gynaecoloog Tom Schneider.

Het standpunt van De Groot en zijn beraadgroep is niet onomstreden. Tegenstanders van verplichte anticonceptie stellen onder meer dat deze plicht in strijd is met het recht op vrije voortplanting. Volgens De Groot mag dit recht echter worden ingeperkt als een kind gevaar loopt. Hij benadrukt dat andere uitzonderingen al in de wet zijn verankerd. Zo mogen broers en zussen niet met elkaar trouwen en kinderen krijgen, omdat de kans dat zo’n kind een beperking krijgt groot is.

Criteria geschikt ouderschap

Volgens De Groot moet bepaald worden wie geschikt is voor het ouderschap op basis van de criteria die momenteel gebruikt worden bij de afweging of iemand een vruchtbaarheidsbehandeling kan krijgen. Vrouwen kunnen momenteel zo’n behandeling ontzegd worden als zij bijvoorbeeld verslaafd zijn of verstandelijk beperkt. Ook een zeer instabiele relatie of ernstige psychische problemen kunnen een reden zijn om een vruchtbaarheidsbehandeling te weigeren. De Groot vindt dat de Raad voor de Kinderbescherming en de officier van justitie een verzoek tot verplichting van anticonceptie moeten kunnen indienen bij een rechter, die vervolgens oordeelt of dit moet gebeuren.

Het is niet de eerste keer dat De Groot zich uitspreekt over het onderwerp. In 2017 stelde hij een conceptwetsvoorstel op voor verplichte anticonceptie. Tegen het AD zegt hij dat met dit voorstel weinig is gebeurd waardoor hij het onderwerp nu opnieuw op de kaart wil zetten. Hij hoopt dat partijen in de Tweede Kamer het initiatief zullen nemen om een „principieel debat” aan te gaan over verplichte anticonceptie.