Ook in Tanzania heerst nu een autocraat

Corona bestaat officieel niet in Tanzania en oppositiepartijen zijn bij de verkiezingscampagnes vrijwel onzichtbaar. Sinds John Magufuli Tanzania bestuurt, nu vijf jaar, verandert het Oost-Afrikaanse land radicaal. „Het aanzien van Tanzania als boegbeeld van goed moreel bestuur in Afrika onder zijn eerste president Julius Nyerere is teniet gedaan door de dictator en populist Magufuli”, zegt Willy Mutunga, een voormalig opperrechter in buurland Kenia. Mutunga is nu lid van een panel van experts, een burgergroep van prominente Afrikaanse intellectuelen, die de verkiezingen in Tanzania monitort. Het land was lang een toonbeeld van hoe het meerpartijenstelsel in Afrika kán werken, zonder verdeel-en-heers-politiek, zonder tribalisme, maar sinds 2015 niet meer.

Posters en aanplakborden van een andere kandidaat dan de huidige president Magufuli, die 60 jaar oud is, komen door de repressie nauwelijks voor in de campagne voor de verkiezingen woensdag. Tanzania (bijna zestig miljoen inwoners) is volgens Mutunga de facto een autoritaire eenpartijstaat aan het worden. „De verkiezingen zijn doorgestoken kaart”, vindt Mutunga.

In het begin nog optimistisch

Magufuli reorganiseerde Tanzania en zijn wil werd wet. Zijn opkomst was grotendeels een reactie op corruptieschandalen onder zijn voorganger, Jakaya Kikwete, die de steun van de bevolking voor regeringspartij CCM (Chama cha Mapinduzi-Partij van de Revolutie) verzwakte. Aan het begin van zijn ambtstermijn wekte de president nog optimisme met zijn belofte corruptie te bestrijden. Onaangekondigd wandelde hij ministeries binnen en betrapte luierende ambtenaren, berichtten lokale media. Hij ontsloeg corrupte leden van de belastingdienst. Hij trok steeds meer macht naar zich toe en toonde steeds minder respect voor de democratie. „Alle kritische geluiden zijn de mond gesnoerd of verdwenen”, zegt Mutunga.

Onbekenden vuurden in 2017 in de hoofdstad Dodoma zeventien kogels af op oppositieleider Tundu Lissu van de partij Chadema. Volgens Mutunga was het „overduidelijk een moordaanslag”. Twee andere oppositieleiders zijn „verdwenen”, twaalf Chadema parlementsleden werden de afgelopen vijf jaar gevangen gezet wegens „opruiing”. De overheid diskwalificeerde talrijke oppositiekandidaten bij de verkiezingsregistratie en de oppositie mocht vier jaar lang geen bijeenkomsten organiseren. Eerder deze maand, vol in campagnetijd, kreeg Tundu Lissu een verbod bijeenkomsten te houden. Hij ging daarom maar boodschappen doen op drukke markten om zo de kiezers nog toe te kunnen spreken.

Journalisten kwamen achter de tralies terecht. De enige oppositiekrant, de Tanzania Daima, werd onlangs verboden, evenals burgerorganisaties die uitspraken van de president of statistieken van de overheid in twijfel trokken. Een bureau dat een opiniepeiling deed waaruit een tanende populariteit van de president bleek, moest zijn deuren sluiten.

Corona is een duivel

Zijn eigenzinnige beleid rond de coronaviruspandemie zette Tanzania in de schijnwerpers. Magufuli weigerde een lockdown in te stellen, markten en bedrijven bleven open. Hij moedigde de Tanzanianen juist aan om in kerken en moskeeën te gaan bidden. „Het coronavirus is een duivel en kan niet overleven in het lichaam van Christus”, sprak de president, een vrome katholiek, vanaf het altaar van een kerk in Dodoma. Hij verklaarde zich tegen het houden van afstand, en tegen het dragen van mondkapjes. Hij betwijfelde de doeltreffendheid van testen en stuurde daarom sappen van verschillende dieren en fruit naar het nationale testbureau. Het bureau beweerde hierop dat een papaja, een kwartel en een geit positief waren getest op het virus. Sindsdien publiceert Tanzania geen coronacijfers meer.

De effecten van corona zijn tot nu veel milder uitgepakt in Afrika dan in doemscenario’s eerder was voorspeld. Mede daardoor ontaardde Magufuli’s controversiële coronabeleid niet in een ramp. „Een demagoog mag achteraf gelijk hebben, maar dat maakt hem nog niet tot een wijs man”, smaalt de Nederlandse epidemioloog Ger Steenbergen, die jarenlang als arts in Tanzania werkte.

Lof voor economisch beleid

Er is ook lof voor Magufuli. Ook zijn critici prijzen zijn investeringen de afgelopen jaren in talrijke grote infrastructuurprojecten, zoals een nieuwe spoorlijn, een oliepijpleiding, uitbreiding van snelwegen en de verhoging van de elektriciteitsproductie, waardoor de rantsoenering van stroom is verminderd. Vooral op het platteland heeft de president daarom veel aanhang. Tijdens de campagne huurde hij populaire muzikanten om de jeugd te paaien, jongeren onder de 25 jaar vormen immers tweederde van de bevolking.

Zijn regering wist de staatskas te spekken door hogere belastingen voor mijnbouwbedrijven. Daardoor hoefde Magufuli zich niet zwaar in de schulden te steken bij China, zoals in buurland Kenia gebeurde.

Zijn eigengereide beleid bracht Magufuli in conflict met Westerse geldschieters en mijnbouwbedrijven, met zijn buurlanden die honderden corona-positieve vrachtwagenchauffeurs aan zijn grenzen tegenhield, evenals met kritische Tanzanianen die zich niet meer vrij kunnen uiten. Maar de economie loopt goed. Zo voegt Magufuli Tanzania zich bij de groeiende groep Afrikaanse landen met autoritair bestuur maar snelle economische ontwikkeling, zoals Oeganda en Rwanda. In die landen verliest een president niet zo makkelijk verkiezingen, en ook in Tanzania zal dat niet gebeuren.