Nederland staat ‘op een kruispunt’, waarschuwt Rutte

Nederland gaat nog niet in een strenge lockdown, maar de boodschap die het kabinet dinsdagavond voor het land had was somber.

Als de coronacijfers de komende dagen nóg slechter worden lijkt een volledige lockdown onvermijdelijk. Maar ook als dat niet gebeurt zit Nederland waarschijnlijk tot „diep in december” vast aan de al geldende strenge maatregelen om het virus te temmen, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) op een persmoment op het ministerie van Algemene Zaken. Het leven blijft dus nog wekenlang vol beperkingen in een periode waarin de dagen korter worden en het weer slechter.

Premier Mark Rutte zei dat Nederland in deze tweede coronagolf op „een kruispunt staat”. Het kabinet ziet dat de stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames iets minder snel gaat. „Maar de cijfers blijven te hoog en moeten naar beneden”, zei Rutte. Gebeurt dat niet, of stijgen ze nog verder, dan zal het kabinet mogelijk later deze week alsnog harder moeten ingrijpen.

Daarvoor liggen verschillende ‘lockdownscenario’s’ klaar. Minister De Jonge zei dat het „heel spannend” is in de ziekenhuizen, die kampen met uitval onder personeel en een alleen maar toenemend aantal patiënten. „De rek is er bijna uit. Onze zorg moet in de benen blijven.”

Toch is het kabinet duidelijk bevreesd voor een nieuwe volledige lockdown. Rutte noemde het „echt een schrikbeeld”. „Het zou betekenen dat iedereen thuis moet blijven en dat je alleen af en toe naar buiten kan om boodschappen te doen.” De premier zei bang te zijn voor de maatschappelijke gevolgen daarvan, zoals toenemende eenzaamheid en een nieuwe klap voor de net herstellende economie. Daarom wil het kabinet zo’n stap niet te vroeg zetten, zei Rutte. „Wat wij niet willen doen is overshooten terwijl het niet nodig is.”

Besmettingsgolf lijkt over piek

Het kabinet twijfelt ook over extra maatregelen omdat die geen invloed meer zullen hebben op hoe hoog de piek in de zorg wordt. Dat zit zo: het lijkt erop dat het reproductiegetal R al onder de 1 ligt, wat wil zeggen dat de epidemie over zijn hoogtepunt heen is.

Althans, wat betreft besmettingen. In het ziekenhuis zou de piek dan ongeveer volgende week moeten komen. Maar de mensen die dan worden opgenomen zijn nu al besmet. Maatregelen die nu nog genomen worden, hebben daar geen invloed meer op.

Of de R daadwerkelijk onder de 1 ligt, is niet helemaal zeker. Volgens de laatste betrouwbare schatting van het RIVM ligt die op 1,16 – maar dat was de situatie van 9 oktober, van voor de gedeeltelijke lockdown dus. Uit berekeningen van het RIVM blijkt dat de R sindsdien waarschijnlijk verder is gedaald. De Jonge noemde een R van 0,88, maar de data zijn nog niet betrouwbaar genoeg om een specifiek getal op te plakken, vindt het RIVM. „De komende week moet uitwijzen of de R daadwerkelijk onder de 1 is gezakt”, stelde De Jonge daarom.

Of er extra maatregelen worden genomen, hangt ook af van hoevér de R onder de 1 zakt en of de epidemie snel genoeg krimpt. Het RIVM berekent op dit moment meerdere scenario’s door, waaruit ook moet blijken of bijvoorbeeld een lockdown de besmettingscijfers sneller op het niveau van juni terug kan brengen.

Dat kan van belang zijn voor de feestdagen. Nu de maatregelen waarschijnlijk tot in december duren komen die in gevaar. Rutte vond het te vroeg om over de Kerst te speculeren, maar zei dat Sinterklaas vieren met de familie op een andere manier zal moeten. „Dit jaar geen groot sinterklaasfeest, maar een feestje in kleine kring.”

Afvlakking langzaam

Dat de afvlakking van de groei maar langzaam gaat, bleek dinsdagmiddag ook uit cijfers van het RIVM. Het aantal positieve tests stijgt nog altijd. Afgelopen week werden er 67.542 nieuwe positieve tests gemeld – een stijging van 22 procent. Dat is weliswaar een kleinere stijging dan de week ervoor, maar het scheelt niet veel: toen steeg het aantal positieve tests met 27 procent. Een andere graadmeter, het percentage positieve tests ten opzichte van het aantal tests dat is afgenomen, steeg ook verder: van 15 naar bijna 18 procent.

De tweede golf is nu grofweg even hoog als de eerste, berekende het RIVM; er zijn ongeveer 160.000 mensen in Nederland besmettelijk.

De huidige afvlakking is bovendien niet in het hele land te zien, blijkt uit de RIVM-rapportage. Zo lijken de drie noordelijke provincies op te krabbelen, het aantal positieve tests neemt daar af. In Twente en rond Rotterdam en Den Haag lijkt de situatie alleen maar verder te verslechteren. In die drie regio’s is inmiddels 20 tot 28 procent van de afgenomen tests positief.