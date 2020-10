Natuurvoorzieningen horen standaard in bouwbesluiten

Nederland gaat de komende jaren flink op de schop. In tien jaar moeten er bijna een miljoen woningen bijkomen, tegelijkertijd zal de energietransitie het aanzien van ons land flink wijzigen. Ook zal er een golf van isolatieprojecten door ons land trekken om in de toekomst energiezuinig de winter door te komen. Allemaal noodzakelijk om de woningnood op te lossen en de klimaatcrisis te bestrijden.

Onno Dwars, directeur Ballast Nedam Development Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland

Maar er is nog een crisis, qua omvang vergelijkbaar met de klimaatcrisis en daar ook nog eens nauw mee verbonden: de biodiversiteitscrisis. Vogelbescherming en Ballast Nedam Development roepen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, D66) op om natuurvoorzieningen standaard op te nemen in het bouwbesluit.

Met de gigantische bouwopgave kan het zomaar gebeuren dat de biodiversiteit, de natuur de dupe dreigt te worden. Het klinkt voor sommigen gek, maar als we zaken goed aanpakken biedt de bouwopgave een groot aantal kansen voor de natuur in verstedelijkt gebied. De afgelopen jaren hebben partijen hiermee kunnen experimenteren en de resultaten zijn inmiddels aantoonbaar een succes te noemen.

In een keer realiseren

Sommige maatregelen zijn door middel van het bouwbesluit voor heel Nederland in een keer te realiseren – denk aan de inbouw van één of meerdere nestkasten per woning. Gebiedsontwikkelaar Ballast Nedam Development heeft zelf in een lopend project samen met de Vogelbescherming en Zoogdiervereniging een stevig statement gemaakt door vier nestkasten of de zogenoemde ‘tiny-houses voor vogels’ in de gevel van de woning in te laten bouwen. Zowel de markt, industrie als de natuurorganisaties zijn er klaar voor en maken met hulp van de politiek graag van het bouwbesluit het geweten van de biodiversiteit in Nederland.

Zo wordt de wijk aantrekkelijker voor diverse diersoorten én voor mensen

Op de verkeerde plek bouwen zoals in natuurgebieden of natuurrijk boerenland is onomkeerbaar. Bouwen met een positief effect op natuur is dat ook. Dus de locaties waar we wel gaan bouwen of renoveren moet het de norm worden dat de bouwactiviteit bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering en behoud en herstel van de biodiversiteit.

Voor bouwen en biodiversiteit vragen de Vogelbescherming en Ballast Nedam Development in de politiek extra aandacht. Overheden, ontwikkelaars, bouwers en natuurorganisaties moeten samen optrekken voor natuurinclusief bouwen. Dat betekent wijken met inheems en streekeigen groen, waar water vastgehouden wordt. Daar profiteren insecten, vogels en kleine zoogdieren, en uiteindelijk ook bewoners van.

Dat kan ook heel goed in compacte en binnenstedelijke wijken. Denk aan groene daken, geveltuinen en natuurlijke afscheidingen tussen woonblokken. Ook de woningen zelf moeten ruimte bieden aan natuur. Aan mussen, gierzwaluwen en vleermuizen.

In Nederland zou er in deze tijd standaard gebouwd moeten worden met natuurvoorzieningen. De Rijksoverheid kan dat regelen door natuurvoorzieningen als standaard op te nemen in het bouwbesluit. Een eenvoudige stap die wijken niet alleen aantrekkelijker maakt voor verschillende soorten dieren maar ook voor de bewoners. Die horen straks weer het gieren van de zwaluwen, het getjilp van mussen en zien in de schemering vleermuizen langs de gevel vliegen. Aan de vooravond van een van de grootste bouwopgaven in de recente geschiedenis van Nederland vragen wij de Tweede Kamer en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, neem die stap, juist nu.