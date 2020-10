Minder corona bij ziekenhuispersoneel na griepprik

Ziekenhuispersoneel dat in het seizoen 2019-2020 een griepprik had gekregen, raakte minder vaak besmet met het coronavirus tijdens de eerste golf. Of het vaccin daadwerkelijk bescherming biedt tegen het coronavirus, moet nog verder worden uitgezocht. Wetenschappers van het Radboudumc publiceerden deze resultaten in een preprint die is verschenen op server medRxiv. De resultaten moeten nog in een wetenschappelijk tijdschrift verschijnen.

Jaarlijks eisen griepvirussen 290.000 tot 650.000 doden wereldwijd, onder wie een paar duizend Nederlanders. Rond de 6 miljoen 60-plussers en mensen met bijvoorbeeld een hart- of longaandoening krijgen in Nederland elk jaar een uitnodiging om de griepprik te halen. Ook zorgverleners wordt gevraagd een prik te halen omdat ze het virus zouden kunnen overdragen aan patiënten.

Tuberculosevaccin

Sommige onderzoekers vermoeden dat vaccins die niet tegen het coronavirus gericht zijn, toch kunnen bijdragen aan de bescherming tegen het virus doordat ze de afweer oppeppen. Eerder lieten wetenschappers dat al zien voor het tuberculosevaccin. Het idee is als volgt. Normaal zorgt een vaccin, bijvoorbeeld voor tbc, voor de aanmaak van gespecialiseerde immuuncellen die de tuberculosebacterie bij een volgende besmetting aanpakken omdat ze daarvoor een geheugen hebben. Dat regelt het verworven afweersysteem. Maar daarnaast kan het vaccin een boost geven aan de aangeboren afweer. Door dit systeem met een vaccin te stimuleren, maakt het lichaam nog lang daarna meer afweereiwitten aan die immuuncellen naar de infectie leiden.

Onderzoekers van het Radboudumc voegden de griepprik van vorig seizoen toe aan bloedcellen van gezonde mensen. Vervolgens voegden ze geïnactiveerd coronavirus toe (met levend virus werken vereist extra veiligheidsmaatregelen). In de cellen die eerder blootgesteld waren aan het griepvaccin zagen de onderzoekers een hogere productie van verschillende afweereiwitten dan in cellen die er niet aan blootgesteld waren.

Voorzichtige mensen

Ook keken de wetenschappers naar het aantal corona-infecties onder personeel van het Radboudumc dat vorig jaar de griepprik haalde en vergeleek dit met het aantal infecties onder niet-gevaccineerd personeel. Bij 184 mensen werd een besmetting vastgesteld. 2,23 procent van de niet-gevaccineerden raakte besmet. Onder de gevaccineerden was dit 1,33 procent.

Hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede van het UMC Groningen, die niet bij het onderzoek betrokken was, is nog niet overtuigd: „Het lastige is dat de onderzoekers geen rekening konden houden met factoren die het resultaat kunnen beïnvloeden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat mensen die zich laten vaccineren voorzichtiger zijn en er alles aan doen om een corona-infectie te voorkomen.”

Ook eerdere studies bieden volgens haar nog geen uitsluitsel over het effect van de griepprik. „Er bestaat veel onenigheid of de griepprik een positief of negatief effect heeft op de sterfte aan Covid-19. Er is een grote, goed uitgevoerde studie nodig.”