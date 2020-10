Met een miljardendeal stapt chipmaker AMD uit Intels schaduw

Een grote overname in de Amerikaanse chipindustrie is bijna rond: chipontwerper AMD koopt branchegenoot Xilinx voor 35 miljard dollar (29,6 miljard euro). Dinsdag maakten beide bedrijven bekend dat ze tot overeenstemming gekomen zijn. De overnamesom wordt betaald in AMD-aandelen. En die staan er op dit moment erg goed voor.

AMD, eigenlijk Advanced Micro Devices, werd vijftig jaar geleden opgericht maar werd de afgelopen decennia overschaduwd door dat andere grote Amerikaanse chipbedrijf, Intel. Het ging lang bergafwaarts, zowel in marktaandeel als in beurswaarde.

Wie in 2015 een aandeel AMD kocht, betaalde er minder dan twee dollar voor. Nu staat de koers op zo’n 80 dollar. Die enorme inhaalslag is te danken aan Lisa Su, de vrouw die eind 2014 de leiding overnam bij het Amerikaanse chipbedrijf.

Su, geboren in Taiwan, vond de manier om Intel de loef af te steken. Intel heeft het grootste marktaandeel in chips voor personal computers en datacentra. Maar Intel worstelt met de overgang naar een nieuw fabricageproces dat chips nog fijnmaziger kan produceren.

AMD, dat de productie van chips uitbesteedt aan onder meer de Taiwanese chipmaker TSMC, heeft die sprong al wel gemaakt en plukt daarvan nu de vruchten. Intel meldde over het afgelopen kwartaal een winstdaling van 29 procent, bij AMD steeg de winst met bijna 150 procent.

De afgelopen jaren neemt het marktaandeel van AMD in computers en datacentra weer toe. Het bedrijf zal ook de processor leveren die in de nieuwe generatie spelcomputers zit: de Xbox Series X en de Sony PlayStation 5 draaien allebei op AMD. De verwachting is dat de spelconsoles de AMD nog een extra zetje geven.

Leverancier van Huawei

De Xilinx-overname gaat niet over spelletjes maar over een heel ander soort chip. Xilinx is het chipbedrijf dat FPGA’s, field programmable gate arrays, bouwt. Dat is het type chip dat je achteraf kunt herprogrammeren om ’m aan te passen voor specifieke rekentaken.

FPGA’s worden veel gebruikt in datacentra, maar ook in 5G-netwerken. Xilinx is dan ook een belangrijke leverancier aan het Chinese techbedrijf Huawei en merkt momenteel de gevolgen van het Amerikaanse exportverbod dat voor Huawei geldt.

Xilinx’ overname door AMD past in de aanhoudende consolidatieslag in de chipindustrie. Intel bijvoorbeeld, nog altijd marktleider, kocht in 2015 Altera – een bedrijf dat hetzelfde type chips maakt als Xilinx. Intel deed dat in de wetenschap dat er steeds meer rekenkracht nodig is in de cloud en dat datacentra daarvoor gespecialiseerde apparatuur nodig hebben.

Een ander Amerikaans chipbedrijf, dat vorige maand een belangrijke deal aankondigde, is Nvidia. Dat wil graag het Britse technologiebedrijf Arm overnemen voor 40 miljard dollar. Arm ontwikkelt de instructies die door chipontwerpers als AMD, Qualcomm of Apple worden gebruikt om processors te bouwen.

De overname van Arm moet nog wel worden goedgekeurd door Amerikaanse, Europese als Chinese autoriteiten. Een andere grote chipovername, van het Nederlandse NXP door het Amerikaanse Qualcomm, liep in 2018 stuk op de handelsoorlog tussen de VS en China: de Chinese overheid wilde geen toestemming geven.

AMD Ook in Europese supercomputer De chips van AMDzitten ook in de nieuwe Europese Supercomputer LUMI die wordt gebouwd in de Finse stad Kajaani. Computerfabrikant HPEkrijgt, zo werd vorige week bekend, de opdracht om een systeem te bouwen dat een piekrekenkracht heeft van 552 petaflops. Dat zou sneller zijn dan de snelste supercomputer van dit moment, die in Japan staat. LUMI gaat 144,5 miljoen euro kosten. De supercomputer zal voor de analyse van grote hoeveelheden data gebruikt worden en draait op groene stroom. Met de restwarmte van LUMI moet 20 procent van de woningen in de omgeving verwarmd kunnen worden.