‘Ik dacht lang: dit gaat niemand geloven, de plot van de werkelijkheid is te groot’

Anja en Tomas vormen met hun zes biologische en stiefkinderen zo’n heerlijk samengesteld aanwaaigezin zoals we uit de Scandinavische film kennen. Er is de hele tijd hectiek met kleine strubbelingen. Het is bijna Kerstmis. En dan weet je het wel. Er gaat ergens een bom barsten. Maar de bom die onder hun levens ligt is net een beetje groter dan familiezeer, opvoedproblemen of overspel. Anja krijgt te horen dat ze een hersentumor heeft en nog maar een paar maanden te leven.

Tien jaar geleden kreeg de Noorse regisseur Maria Sødahl (1965) hetzelfde bericht. Ze was net gedebuteerd met speelfilm Limbo toen ze zelf in een limbo terechtkwam: een draaikolk van geen tijd te verliezen hebben, tijd nodig hebben om het nieuws te verwerken, je familie moeten informeren – maar moet dat wel tijdens de feestdagen – en ondertussen een krankzinnige tocht langs medische instanties (op halve kracht voor de feestdagen) om behandeling en een spoedoperatie te regelen. Ik zag de film vorig jaar op het Filmfestival Toronto, en sprak Sødahl nog voor de officiële wereldpremière. Het feit dat de film autobiografisch is, en een goede afloop kent, is geen geheim. Toch loopt de film er niet mee te koop.

Aan het begin van de film verschijnt er een bijna obligate tekst in beeld dat de film is gebaseerd op ware gebeurtenissen, maar er staat niet bij dat het úw ware gebeurtenissen zijn. Wilt u dat het publiek dit weet of niet?

„Dat is een goede vraag. Want de vraag is of het ertoe doet. Lange tijd was ik er niet eens van overtuigd dat ik deze gebeurtenissen tot een film moest verwerken, maar met een beetje zachte druk hier en daar kwam het er toch van. Ik dacht lang: dat gaat niemand geloven, de plot van de werkelijkheid is te groot. Het eerste wat ik deed was mijn man [filmmaker Hans Petter Moland, red.] en kinderen vragen of ze akkoord waren en ze vervolgens één voor één interviewen. Ik zat zo zwaar onder de medicijnen dat ik me die hele emotionele achtbaan wel kon herinneren, maar me tegelijkertijd afvroeg hoe betrouwbaar die herinneringen waren. Het opvallende was dat zij zich de gebeurtenissen ook allemaal anders herinnerden. Dus uiteindelijk heb ik daar mijn verhaal van gemaakt. Alles is realistisch, ware gebeurtenissen, maar ware feiten? Ik denk dat je voor drama ook altijd wat fictie nodig hebt om de realiteit te verdichten. Daarom heb ik in de casting ook gezocht naar acteurs die niet ons gingen spelen, maar die hun eigen kijk op de situatie zouden spelen.”

Uw echtgenoot wordt gespeeld door acteur Stellan Skarsgård, niet alleen vaste acteur in de film van uw man, maar ook een van zijn meest nabije vrienden.

„Het belangrijkste was dat de acteurs niet óns gingen spelen. Stellan kent mijn man goed genoeg om daar afstand van te durven nemen. Bovendien heeft hij zo zijn eigen ervaringen met massa’s kinderen uit verschillende relaties en ziekte, dat hij de rol doorleefd heeft kunnen maken.”

Alle artsen en al het medische personeel daarentegen spelen zichzelf.

„Er zitten zeventien medische professionals in de film. Ik had dat nodig om de film realistisch te houden. Als je zoveel acteurs artsen en verpleegkundigen laat spelen krijg je al snel een ziekenhuisserie waarin alles via dialoog wordt uitgelegd. En de film is al zo ‘brainy’ en praterig, dus ik wilde dat de ziekenhuisscènes natuurlijk zouden aanvoelen. Daar was nog een andere reden voor. De film gaat over kanker. Maar ik wilde niet dat het een ‘kankerfilm’ zou worden, niet een film over ziekte, maar over het emotionele verhaal erachter. En het moest ook geen melodrama worden. Het begint misschien als een film over ziekte, over iemand met een hersentumor die op wonderbaarlijke wijze een tweede kans krijgt. Maar het heeft me wel negen jaar gekost voordat ik weer aan het werk kon. Voor mij is het uiteindelijk een film geworden over het heruitvinden van de liefde. Over een relatie die een nieuwe start nodig heeft. Niet omdat de relatie slecht was, maar omdat grote gebeurtenissen als deze je altijd dwingen je leven te herzien.”

