Kiki Bertens maanden uitgeschakeld na achillespeesoperatie

Kiki Bertens mist het begin van tennisseizoen 2021 na een operatie aan haar achillespees. Daardoor zal ze onder meer niet in actie komen op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, meldde de nummer negen van de wereld dinsdag op Instagram.

„De enige mogelijkheid om weer het maximale uit mijn trainingen en wedstrijden te halen was om me te laten opereren”, schrijft Bertens over de aanhoudende klachten aan haar achillespees. „Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk sterker en fitter terug te komen.”

In het vanwege de uitbraak van het coronavirus onderbroken tennisseizoen kwam Bertens begin oktober op Roland Garros voor het laatst in actie. Ze werd in Parijs in de vierde ronde uitgeschakeld.

In een uiteindelijk wel gewonnen marathonpartij in de tweede ronde tegen de Italiaanse Sara Errani, had ze veel last van kramp en verliet ze de baan in een rolstoel. Daarvoor had ze vanwege haar achillespeesprobleem al opgegeven bij een toernooi in Straatsburg.

Voor de US Open van begin september had Bertens zich net als enkele andere favorieten afgemeld, omdat ze het vanwege de gezondheidssituatie in de VS niet veilig vond om te reizen en ze daarna twee weken in quarantaine zou moeten.