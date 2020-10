Kiezen de Amerikanen vanwege de pandemie voor een beter zorgstelsel?

Voordat het nieuwe coronavirus ook het platteland van Georgia bereikte, vocht dokter Karen Kinsell al tegen allerlei andere epidemieën. In haar gehucht, Fort Gaines, lijden mensen massaal aan overgewicht, hoge bloeddruk, suikerziekte en opiatenverslaving. Bovendien is een derde van de bevolking niet verzekerd voor ziektekosten. „Covid-19 konden we er, zeg maar, niet echt bij hebben”, zegt Kinsell onderkoeld in de wachtkamer van haar Clay County Medical Center.

Na de lockdown in het voorjaar is de kliniek nu alweer een paar maanden open. De meeste patiënten spreekt ze nog steeds via de telefoon. Elke dag komen er een stuk of tien fysiek langs. Zeker nu het virus, zoals overal in de VS, ook in Georgia aan een derde golf lijkt begonnen.

Na de pieken in maart en juli, toen de zuidelijke staat als een van de ergste brandhaarden opvlamde, zijn mensen wel beter voorbereid. In Clay County, de gemeente van Fort Gaines, vielen voor zover bekend maar drie Covid-doden. Toch wordt het mondkapje er binnen bijna universeel gedragen. Kinsell: „De mensen zijn hier gelukkig al doodsbang.”

Telefonische consulten hebben echter hun beperkingen. Daarom is Terrolyn Williams deze ochtend langsgekomen. De 39-jarige moeder van drie puberzonen heeft last van haar pols- en handgewrichten. RSI-achtige klachten die ze wijt aan het werk dat ze doet aan de lopende band van een fabriek voor visgerei. Fort Gaines ligt aan een groot meer, op de grens met Alabama, sportvissen is er de grote – en enige – trekpleister.

Getooid met een mondkapje van footballclub Georgia Pitbulls zijgt Williams neer in de stoel van de behandelkamer. Voordat het consult begint, maakt ze eerst haar arts een compliment. „Ik hoorde je in het spotje van Warnock en was zo trots: That’s my doc!” Kinsell figureert in een campagne-advertentie van de Democratische kandidaat voor een van de twee landelijke Senaatszetels die volgende week dinsdag, als Amerikanen naar de stembus gaan, in Georgia te winnen zijn. Kandidaat Raphael Warnock, een zwarte pastor, heeft daarbij van gezondheidszorg een speerpunt gemaakt. Najaar 2018 wisten de Democraten op dit campagnethema het Huis van Afgevaardigden te heroveren. Dit jaar moeten de Senaat én het Witte Huis volgen.

Georgia zet zich schrap voor een derde coronagolf

Zo rijk, en zo ziek

Al voor de uitbraak van de pandemie was betaalbare zorg de nummer één prioriteit van Amerikanen. Tientallen miljoenen zijn on- of onderverzekerd. Wie wel een polis heeft, is veel geld kwijt voor vaak ondermaatse zorg en wordt geconfronteerd met gekmakende regeldruk. Geen enkel rijk land ter wereld geeft per hoofd van de bevolking zoveel uit aan gezondheidszorg en is tegelijkertijd zo ziek.

Infectieziekte Covid-19 legde deze kwetsbaarheid genadeloos bloot. ‘Pandemie’ komt van het Grieks voor ‘hele bevolking’ en als een deel van die bevolking leeft als in een derdewereldland, dan raakt zo’n pandemie uiteindelijk ook de rijkere lagen. Of, zoals Senaatskandidaat Warnock het zegt tijdens een campagnerally in Duluth, een multiculturele voorstad van metropool Atlanta: „Als mijn buurman onverzekerd is, ben ik ook onbeschermd.”

Hoe zeer het zorgstelsel hapert, blijkt tijdens het consult van Terrolyn Williams aan haar arts. De remedie voor de pijn in haar polsen en handen is een simpele brace, voor 30 dollar te koop bij de drogisterij. Kinsell: „Maar als ze hier nog jaren mee rond zou blijven lopen, wordt een chirurgische ingreep nodig die duizenden dollars zou kosten.”

Williams is niet verzekerd, al hebben zij en haar man allebei een redelijke baan. Zij in de visgereifabriek, hij als manager in de plaatselijke gevangenis, naast een kippenslachterij die de grote werkgever is in de streek. Een verzekering zou ze maandelijks honderden dollars kosten. „Dat geld kunnen we niet missen. Dan kunnen we geen auto meer betalen. En die heb je wel nodig op het platteland van Georgia. Fort Gaines heeft maar één ambulance, stel je voor dat er eens iets is met een van mijn jongens.”

Ik weet vaak heel goed wat mijn patiënten nodig hebben. Maar ik kan het ze niet geven Karen Kinsell plattelandsdokter

Als Williams de deur uit is, plaatst Kinsell hier een kanttekening bij. „Het is hun geval een afweging onverzekerd te zijn”, stelt ze: Ofwel: misschien kunnen ze het wél betalen, maar dan zouden ze andere dingen moeten laten. „Haar man weegt bijna 200 kilo, die gaat zeker gezondheidsproblemen krijgen. Als-ie dan in het ziekenhuis belandt, gaat ze dat zoveel kosten dat ze hun huis kunnen kwijtraken.” Ziekenhuisrekeningen zijn de belangrijkste oorzaak van persoonlijke faillissementen in de VS.

Williams en haar gezin zijn niet arm, oud of invalide genoeg om in aanmerking te komen voor een van de federale steunprogramma’s Medicare en Medicaid. Een andere patiënt deze ochtend, Michael Bryant, is dat wel. De 62-jarige man is praktisch dakloos, vertelt Kinsell vlak voordat hij met een minibusje van de staat zal worden afgezet bij de kliniek. Bryant drinkt, heeft vroege prostaatkanker en eet niet goed. Vorige keer heeft ze hem een doos vol flesjes milkshakes meegegeven om aan te sterken. Dat is gelukt: hij blijkt 5 kilo aangekomen.

In het consult met Bryant komt het ene na het andere obstakel voorbij in de (zorg)bureaucratie. Hij heeft problemen om van zijn apotheker de juiste pillen te krijgen (Kinsell zal er achteraan bellen). Hij heeft geen vervoer om later deze week zijn bloed periodiek te laten testen (de assistente doet het ter plekke). Hij heeft inmiddels wel de 1.200 dollar binnen van de federale coronacheque (Kinsell heeft hem eerder geholpen met zijn aanvraag, zoals ze ook een opvangplek voor hem regelde).

Fort Gaines, waar mensen hun eten vooral bij de tankstations kopen.

Foto Hyosub Shin Patiënt Michael Bryant wacht voor de deur van de kliniek op de bus.

Foto Hyosub Shin In de kliniek van Kinsell betalen onverzekerden maar 10 dollar voor een consult.

Foto Hyosub Shin Foto’s Hyosub Shin

Die ‘zielige’ plattelandsdokter

De 65-jarige arts, een ogenschijnlijk onvermoeibaar optimistische vrouw met een licht-ironische oogopslag, runt haar kliniek sinds eind jaren negentig. Als eigen baas en ook grotendeels uit eigen zak. Onverzekerde patiënten betalen bij haar slechts 10 dollar per consult – als ze dat kunnen missen. Ze haalt regelmatig het nieuws als „die zielige dokter op het platteland van Georgia”, zoals ze zelf zegt.

Na een optreden van drie minuten op publieke tv-zender PBS ontving Kinsell begin dit jaar 40.000 dollar aan donaties van kijkers. Dit geld gebruikte ze om haar kliniek (een voormalige ijssalon) op te lappen. Dat was hard nodig: het dak lekte, de voordeur sloot niet goed en de houten lambrisering oogde gedateerd.

Kinsell belandde in Fort Gaines – een leeglopend, overwegend zwart dorp van ooit 10.000 en nu nog geen 3.000 zielen – omdat ze er een familiehuis erfde. Haar erfenis is inmiddels goeddeels op en daarom draait ze er inmiddels zes deeltijdbaantjes naast. In een methadonkliniek, als codirecteur van een kliniek die bloedplasma afneemt, als forensisch arts van veteranen, en zo nog drie. „De meeste ochtenden sta ik om kwart voor vier op.”

Die baantjes, zegt ze met pretoogjes boven haar mondkapje, bestaan overigens vaak uit overbodige bureaucratische handelingen. Maar ze betalen prima en zo wendt ze de vele persverse prikkels in het zorgsysteem tenminste nog ten goede aan. „Ik had tijdens de eerste Covid-piek ook naar New York kunnen gaan, om daar te helpen. Maar ik val zelf in de risicogroep en ik kan me hier veel nuttiger maken.”

Sterftepieken

Na de hoge sterftepieken in de grote steden als New York, Houston en Seattle vreet het virus zich al maanden het Amerikaanse platteland in. Dit versnelt hier een verkruimeling van gezondheidszorg die al langer gaande is. Sinds 2010 sloten in Georgia zeven rurale ziekenhuizen. Vorige week kwam daar een achtste bij in de naburige gemeente Randolph. In het gehucht Cuthbert ging het lokale ziekenhuis definitief dicht. Randolph (1 op de 234 inwoners stierf hier al aan Covid) valt in de top-vijf van zwaarst getroffen counties van het land.

Het ging al heel lang slecht met het lokale hospitaal, maar „corona duwt ons over de rand van de afgrond”, verklaarde de bestuursvoorzitter deze zomer. De golf aan Covid-patiënten heeft de laatste financiële buffers van het armoedige plattelandsziekenhuis uitgeput, door de hoge sterfte is het gebied nu nóg dunner bevolkt. Ook is er uit coronavrees flink minder vraag naar plekken in verzorgingstehuizen, die deel uitmaken van dezelfde zorgcluster.

Georgia’s zorgstelsel was al voor de pandemie zwak, omdat de staat relatief veel onverzekerden kent. Medicaid (federale zorghulp aan zieken en armen) is onder de vorige, Democratische regering-Obama weliswaar uitgebreid, maar het Republikeinse bestuur van de staat heeft er, met nog een tiental andere staten, voor gekozen hier geen gebruik van te maken.

Kinsell: „En dat alleen maar omdat Obama’s naam er aankleeft. Terwijl we er via de federale inkomensbelasting wel gewoon aan meebetalen. Alsof je zegt: ik betaal belasting voor gratis water, toch zet ik lekker de kraan niet open.” Ondertussen kiest de Republikeinse gouverneur Brian Kemp van de staat een laissez-faire benadering van het virus; hij heropende Georgia begin mei als een van de eerste staten van het land. Zelfs Trump had hier kritiek op.

Junkfood en gefrituurde kip

De zichzelf versterkende mix van armoede en hoge zorgkosten uit zich ook in die andere epidemieën: overgewicht en diabetes. Goede voeding is in Fort Gaines amper te krijgen. Er is een buurtsuper en een Dollar General en die verkopen amper verse producten. De meeste mensen halen hun eten bij de drie tankstations: junkfood en gefrituurde kip.

Voor de vele suikerpatiënten blijft insuline ondertussen erg duur. „Er zijn wel programma’s om het goedkoper te krijgen” zegt Kinsell, „Maar dan moeten mensen geen zorg mijden. Laatst heb ik bij een patiënt beide benen moeten laten afzetten. Die zit nu levenslang invalide in een uitkering, terwijl dat zeer vermijdbaar was geweest.”

Zo blijven de Verenigde Staten zichzelf, als rijkste land ter wereld, onnodig ziek maken. Trump belooft al zijn hele presidentschap de door hem bekritiseerde en deels ontmantelde zorgverzekeringswet ACA (ook wel: Obamacare) te vervangen door iets „veel beters”.

Trump talmt met het onthullen van een plan hiertoe. Laatste stand van zaken is dat hij een uitspraak van het Hooggerechtshof wil afwachten. Dat spreekt zich volgend jaar uit over een zaak die door Republikeinen is aangespannen tegen Obamacare. Hierdoor zou sowieso pas na de verkiezingen van dinsdag duidelijk worden wat Trumps plan is, als zo’n plan al bestaat.

De Democraten voerden al voor de uitbraak van de corona-epidemie campagne met de belofte zorgverzekeringen toegankelijker te maken. Obamacare heeft zeker gebreken, maar het hielp wel ten minste 20 miljoen mensen aan dekking en is relatief populair.

De Democraten hopen dat door Covid-19 hun boodschap breder aanslaat. De linkervleugel van de partij wil Medicare universeel maken, maar presidentskandidaat Joe Biden schrikt hier voor terug. In het partijprogramma staat nu dat bestaande regelingen worden uitgebreid, maar dat mensen met een private polis die niet zullen verliezen.

De politieke impasse is voor dokter Kinsell soms gekmakend. „Ik weet vaak heel goed wat mijn patiënten nodig hebben. Maar ik kan het ze niet geven. Het is zo raar dat we zorg niet zien als een nutsvoorziening. Iedereen mag toch ook gewoon op onze snelwegen rijden, of-ie nu rijk of arm is.”

Met zorg wordt alles echter ineens politiek. „Of het nu Obamacare heet of Medicare For All, voor mijn part noemen ze het Trumpcare. Het maakt mij niet uit, maar regel dit nou eens.”