Kamer stemt door foutje Kamerlid in met motie over verhoging zorgsalarissen

De Tweede Kamer heeft dinsdag met een nipte meerderheid van 69 tegen 67 een motie aangenomen voor een structurele verhoging van de salarissen van zorgmedewerkers. De uitslag bleek echter te berusten op een vergissing.

Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) stemde per ongeluk voor de motie, terwijl zij als lid van een coalitiepartij geacht werd tegen te stemmen. Het kabinet is namelijk tegen een verhoging. Desondanks blijft de uitslag van de hoofdelijke stemming staan.

PVV en SP dienden eerder al moties in voor meer salaris voor zorgpersoneel. Bij eerdere stemmingen sneuvelde het plan steeds en de regering houdt vast aan het standpunt dat een structurele verhoging nu niet realistisch is vanwege de zorgelijke economische situatie. Het is maar de vraag of deze motie hier nu iets aan zal veranderen.

Desondanks sprak de eveneens door de stemmingsuitslag verraste indiener Geert Wilders van „geweldig nieuws”. Hij wil nog voor het coronadebat van woensdag horen hoe het kabinet de motie uit gaat voeren. Er waren dinsdag 136 van de honderdvijftig Kamerleden aanwezig.

Bij een eerdere stemming over soortgelijke motie in augustus liepen Kamerleden van de coalitie tot woede van de oppositie voortijdig weg om zo te verhinderen dat het zogeheten quorum werd gehaald. Een „lelijke” stap, gaf D66-fractievoorzitter Rob Jetten achteraf toe.