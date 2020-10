Kabinet trekt half miljard euro extra uit voor onder meer horeca en evenementen

Het kabinet trekt ongeveer een half miljard euro extra uit om meer bedrijven te steunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Dat schrijven de verantwoordelijke ministers dinsdag in een Kamerbrief. Het gaat om een uitbreiding van het eerder aangekondigde derde steunpakket (de Tegemoetkoming Vaste Lasten). Onder meer horecaondernemers en niet-gesubsidieerde theatermakers krijgen meer coronasteun.

De ministers kondigen in hun brief een aantal regelingen aan. Zo wordt het derde steunpakket, dat eerder alleen beschikbaar was voor een select aantal sectoren, tijdelijk opengesteld voor alle sectoren. Hiertoe is besloten omdat het kabinet ziet dat ook bedrijven die niet direct geraakt worden door de coronacrisis, denk aan toeleveranciers en de transportsector, grote omzetverliezen lijden.

Ook kunnen horecaondernemers een eenmalige subsidie krijgen voor zo’n 2,75 procent van de omzet die ze verloren zijn door de coronacrisis. Het geld is bedoeld om de kosten te compenseren die restaurant- en café-eigenaars lijden doordat ze voorraden moesten weggooien door de plotselinge verplichte sluiting en de kosten die ze hebben gemaakt om hun zaak coronaproof te maken.

Evenementenindustrie

Verder krijgen zo’n achthonderd bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie een extra vergoeding van zo’n 14.000 euro per bedrijf en kunnen niet-gesubsidieerde theatermakers een subsidie krijgen. Ook de steunregeling voor sportbedrijven wordt uitgebreid en gemeenten worden gecompenseerd voor de inkomsten die zij door de crisis mislopen.

Het kabinet heeft meerdere steunmaatregelen in het leven geroepen om bedrijven te helpen de coronacrisis en -maatregelen te overleven. Zo kunnen bedrijven die minstens 20 procent omzetverlies lijden een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen via de zogenoemde NOW-regeling. Zelfstandigen met grote omzetderving kunnen beroep doen op de TOZO-regeling. Bepaalde ondernemers die schade lijden doordat ze noodgedwongen dicht moesten of geraakt worden door de inperking van bijeenkomsten of negatieve reisadviezen, konden een eenmalige gift krijgen via de TOGS-regeling. De eerdergenoemde TLV-subsidie is een vervolg hierop.

