Bij een groot Zweeds woonwarenhuis zie ik een wandvullend plakkaat: „Omdat iedereen wel eens van gedachten veranderd.” De dame bij de klantenservice ziet het probleem niet. „De verleden tijd van ‘veranderen’ is veranderde”, zegt ze, „het moet dus met een ‘d’.” Als ik daar anders over denk, moet ik haar dat maar eens uitleggen. Mijn poging daartoe heeft slechts gedeeltelijk succes: „Tja, dan valt erover te twisten”, zegt ze.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl