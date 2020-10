Handel gaat Kaag beter af

Het is de vraag die Sigrid Kaag (D66) al jaren achtervolgt: kan een ervaren diplomaat een goede politicus worden? Na bijna vier jaar in het kabinet-Rutte III prijst de een haar om haar brede, internationale blik en voor Haagse begrippen verfrissend idealisme. De ander vindt haar juist een makkelijke prooi in de politieke slangenkuil: geen dossiervreter, weinig doeltreffend, niet hard genoeg.

Neem CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada. De Nederlandse ratificatie daarvan is nog steeds niet rond, en de kans is volgens betrokkenen groot dat dit pas gebeurt na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Als handelsminister, liberaal en overtuigd Europeaan is Kaag fervent voorstander van dit verdrag, dat de EU extra groei moet opleveren maar dat door critici wordt neergesabeld als te weinig duurzaam en te veel ten behoeve van grote bedrijven.

Een nederlaag dus. Of toch niet? Marhijn Visser, namens werkgeversorganisatie VNO-NCW verantwoordelijk voor buitenlandse handel, noemt het „jammer, maar begrijpelijk” dat Kaag CETA nog niet over de streep heeft getrokken. Na de opmerkelijke draai in februari dit jaar van de PvdA – de sociaal-democraten waren aanvankelijk voor het verdrag maar nu tegen – dreigde een debacle in de Eerste Kamer, dat tot ver over de landsgrenzen geresoneerd zou hebben. Zo bezien is het uitstel voor Kaag geen slechte uitkomst.

Lichte portefeuille

In de begindagen van Rutte III voelde Kaags portefeuille licht. Ze kreeg niet wat haar, gezien haar carrière binnen de Verenigde Naties, op het lijf geschreven leek: het ministerschap van Buitenlandse Zaken. Dat ging naar de VVD. D66 moest genoegen nemen met Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Handelsmissies, projecten bezoeken – dat werk. Maar het werd uiteindelijk alsnog een explosieve, zware portefeuille. Door de CETA-perikelen, maar nog veel meer door de coronacrisis.

Door die crisis kwam de nadruk dit jaar – voor het eerst tijdens Kaags ministerschap – op ontwikkelingssamenwerking te liggen. Op dat terrein had ze volgens deskundigen weinig laten zien: in het vakblad van de sector Vice Versa lieten meerdere ‘Kaag-volgers’ zich dit jaar kritisch uit over haar afwezigheid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking: in haar reizen, haar uitingen op Twitter. Emeritus hoogleraar ontwikkelingssamenwerking Paul Hoebink noemde haar „een van de zwakste ministers voor Ontwikkelingssamenwerking van de afgelopen 55 jaar”.

Die kritiek vond dit jaar weerklank in de Tweede Kamer, toen ontwikkelingssamenwerking onderwerp werd van een politieke strijd. Een door het kabinet én de Tweede Kamer gevraagd spoedadvies over de aanpak van de wereldwijde gevolgen van de pandemie aan de Adviesraad Internationale Samenwerking (AIV), leidde tot het pleidooi om 1 miljard euro extra, dus niet uit bestaande middelen, vrij te maken voor hulp aan de armste landen.

Dat was in mei, toch duurde het tot half juli voordat het kabinet met een antwoord kwam. Daarin stond dat het kabinet geen miljard, maar slechts 150 miljoen euro extra zou vrijmaken, aangevuld tot 350 miljoen door toekomstig geld naar voren te halen. Daarmee moet vooral het budget voor ontwikkelingshulp op peil blijven; de afspraak is dat Nederland daar een percentage van het nationaal inkomen aan besteedt, en door de economische krimp als gevolg van de pandemie valt het nettobedrag lager uit.

„Een mooi en verstandig compromis”, zei Sigrid Kaag daarover. ‘Het veld’ was zuiniger: „Een kleine stap in de goede richting, maar ontoereikend”, schreven ruim twintig ontwikkelingsorganisaties in een reactie.

Politiek gevecht

Er school een fiks politiek gevecht achter. Dit was vooral een VVD-wens, coalitiepartijen ChristenUnie en Kaags eigen D66 waren ontstemd – al bleven zij naar buiten toe mild voor de minister. Nu is Kaag hier niet alleen verantwoordelijk voor; de minister van Financiën heeft ook een dikke vinger in de pap bij de verdeling van geld. De kritiek richtte zich er vooral op dat Kaag zich niet sterk genoeg maakte voor dit deel van haar portefeuille.

Het andere deel van haar portefeuille, handel, gaat Kaag beduidend beter af. „Ze is een echte diplomate, spreekt haar talen en weet gesprekspartners op hun gemak te stellen, zonder de bal uit het oog te verliezen”, zegt Visser van VNO-NCW. „Ze weet goed de deuren te openen voor het Nederlandse bedrijfsleven.”

Ook in Europa is ze een stem waarnaar wordt geluisterd. Zo leidde de discussie over CETA tot een Frans-Nederlands voorstel, van Kaag en haar Franse ambtgenoot, om handelsverdragen meer toekomstbestendig te maken, met meer aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijke belangen.

De komende maanden verdedigen de ministers van het kabinet-Rutte III hun laatste reguliere begroting. Dat is het moment om de balans op te maken. Hoe hebben de zestien ministers van het kabinet gepresteerd? Hebben ze waargemaakt wat in 2017 in het regeerakkoord werd afgesproken? Deze week wordt de begroting van minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behandeld.