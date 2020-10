Google scherpt advertentiebeleid aan rondom Zwarte Piet

Techreus Google doet het figuur Zwarte Piet in de ban. Het bedrijf gaat advertenties blokkeren op websites waarop Zwarte Piet wordt gepromoot. Dat betekent dat een websitebeheerder aan de advertenties geen geld meer kan verdienen. Het beleid gaat ook gelden voor YouTube, een dochterbedrijf van Google, zo bevestigt Google Nederland dinsdag na berichtgeving van RTL Nieuws.

Uitgevers die gebruikmaken van Google’s advertentiediensten, mogen binnenkort niet meer adverteren op pagina’s waarop Zwarte Piet of Roetveegpiet te zien is. Het beleid gaat ergens de komende weken in. Op YouTube mogen nog wel video’s met daarin het figuur verschijnen, volgens Google omdat een „levendig, publiek debat” over de karikatuur gaande is. Maar ook op het videoplatform geldt dat geen geld verdiend mag worden met advertenties bij filmpjes over Zwarte Piet.

Voor websites die „educatief of journalistiek van aard zijn”, wordt een uitzondering gemaakt, laat het bedrijf weten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een journalistiek verslag van een pro-pietendemonstratie. De aanscherping is volgens Google „een stap in de richting van gelijkheid en diversiteit” waaraan het bedrijf zich heeft gecommitteerd, stelt een woordvoerder. Waarom ook Roetveegpiet - die over het algemeen als minder problematisch wordt ervaren - onderdeel is van het nieuwe beleid, kon Google dinsdagavond niet direct toelichten.

In augustus kondigden Facebook en Instagram al aan Zwarte Piet te gaan verbieden. Op populaire pro-pietenpagina’s op Facebook verdwenen afbeeldingen van het figuur, tot ongenoegen van sommigen.