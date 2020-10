Geen nieuwe regels, huidige maatregelen blijven tot december van kracht

Het kabinet heeft vanavond geen nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Wel werd tijdens een persmoment van premier Mark Rutten en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) duidelijk dat de huidige coronaregels tot in december van kracht blijven.

Op 13 oktober kondigde het kabinet een gedeeltelijke lockdown af, en liet toen weten twee weken later met een tussenstand te zullen komen. Daar was het vandaag nog te vroeg voor: volgen de bewindsmannen zijn de effecten van de gedeeltelijke lockdown nog onvoldoende duidelijk.

Twee weken geleden werd ook gezegd dat de regels zeker vier weken zouden gaan gelden dus tot 11 november, maar vanavond werd duidelijk dat meer tijd nodig is. Voor Sinterklaas moet Nederland nog rekening houden met de huidige coronaregels, zei Rutte. Het feest kan dit jaar gevierd worden, maar wel in kleine kring. Voor de kerstperiode wilde het kabinet nog geen prognose geven.

Minister de Jonge uitte zijn zorgen over de huidige situatie in de zorg. „De rek is er bijna uit”, zei hij. Volgens de minister is veel zorgpersoneel zelf ziek of in quarantaine. Een volledige lockdown, door Rutte een „schrikbeeld” genoemd, ligt daarom vooralsnog als scenario op tafel. In dat geval moet iedereen thuis blijven, behalve personeel in cruciale sectoren. Toch benadrukte Rutte dat het vanavond nog te vroeg was om in te grijpen.

Volgende week dinsdag vindt waarschijnlijk weer een reguliere nieuwe persconferentie plaats, tenzij de stijgende besmettingscijfers aanleiding geven om eerder een persconferentie in te lassen.

