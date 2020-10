Eerste Kamer wil zeldzaam onderzoek doen naar discriminatie

„Het gaat gewoon niet goed”, zeggen Annemarie Jorritsma (VVD) en Paul Rosenmöller (GroenLinks) een paar keer in koor. Aan antidiscriminatiewetgeving is in Nederland geen gebrek. En toch laten onderzoeksrapporten steeds weer zien dat discriminatie in de praktijk veelvuldig voorkomt. De twee senatoren vinden het daarom de hoogste tijd voor een parlementair onderzoek. Niet door de Tweede Kamer, maar door hun eigen Eerste Kamer.

Sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en de massale demonstraties van Black Lives Matter, in Nederland en wereldwijd, heeft het politieke debat over racisme en discriminatie op het Binnenhof de ruimte gekregen. Het was voor Jorritsma en Rosenmöller de aanleiding tot hun gezamenlijke voorstel voor een onderzoek. Maar het thema houdt de twee fractievoorzitters al langer bezig. Jorritsma: „Het ministerie van Binnenlandse Zaken verzamelt elk jaar de discriminatiecijfers. Dan zie je: het gróéit gewoon.”

Het voorstel, dat op brede steun kan rekenen, is om meerdere redenen opmerkelijk te noemen. Ten eerste stelt de Eerste Kamer bijna nooit parlementaire onderzoeken in. De laatste keer was in 2012, naar de omstreden privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten, de enige keer daarvoor in 1962. VVD en GroenLinks staan bovendien niet dagelijks samen op de barricades. Een opmaat naar samenwerking na de verkiezingen volgend jaar? „Daar gaan wij niet over, wij gaan nergens over”, zegt Jorritsma.

Maar wat vooral opvalt: de sterke wens van de Eerste Kamer om zich tegen dit thema aan te bemoeien. Schiet de Tweede Kamer hier soms tekort? „Nee, dit is géén diskwalificatie van de Tweede Kamer”, zegt Rosenmöller. „Maar we zien gewoon een discrepantie tussen the law of the books en the law on the ground.”

Moet de Tweede Kamer daar zelf niet naar kijken?

Jorritsma: „Ja hoor, dat mag ook. Die heeft daar ook een taak. Maar wij zijn aangesteld om wetten te beoordelen op uitvoering. Artikel 1 van de Grondwet gaat er nota bene over. Daar zijn tal van wetten op gebaseerd. En ondertussen zie je dat discriminatie alleen maar erger wordt.”

Het verwijt dat de senaat politiek bedrijft, ligt op de loer.

Rosenmöller: „Dit is geen politiek bedrijven. Ja, natuurlijk, we zijn politici. Maar het mooie is dat dit een thema is waarvan je juist kunt zeggen dat het apolitiek is. Het gaat eigenlijk om de waarden van onze samenleving, die onder onze rechtsstaat liggen en ons binden.”

Jorritsma: „We gaan ook proberen om hier zo veel mogelijk partijen achter te krijgen. Dat is bij het eerdere onderzoek, naar privatisering, helemaal gelukt: van links tot rechts. De gedachte is nadrukkelijk om iets te doen dat niet gebaseerd is op de waan van de dag. Want dat is niet aan ons. Wij willen gewoon wat dieper gaan, zo breed mogelijk en zo min mogelijk gepolariseerd.”

Zelf denken ze er óók verschillend over. Als de twee fractievoorzitters het probleem van discriminatie beschrijven, doen ze dat op een andere manier. „Het zijn bijna altijd wel incidenten, dat maakt het ook zo ingewikkeld”, zegt Jorritsma. Even daarvoor heeft Rosenmöller juist gezegd: „We zien niet één enkel incident maar een hardnekkig vraagstuk.” Maar, zegt hij ook: „Wat ons bindt, is dat we ons zorgen maken over ontwikkelingen in de samenleving.”

Zo raar is de samenwerking tussen VVD en GroenLinks ook weer niet, zegt Rosenmöller. „Ik heb ooit als Tweede Kamerlid met Hans Dijkstal en Louise Groenman, met VVD en D66, een wetsvoorstel gemaakt dat ging over het bestrijden van vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat was 26 jaar geleden. En nu zien we dat het nog steeds een heel hardnekkig probleem is en dat we met de wetgeving niet hebben bereikt wat was beoogd.”

Kan dat komen door institutioneel racisme? Die vraag kwam steeds langs toen de Tweede Kamer hier voor de zomer over debatteerde.

Jorritsma: „Als ik die vraag nu met ‘ja’ of ‘nee’ ga beantwoorden, raakt ons onderzoeksvoorstel gelijk gepolitiseerd. Dat is niet de bedoeling. Wij gaan het niet specifiek over racisme hebben, maar over álle vormen van discriminatie.”

Rosenmöller: „De vluchtige blik op de wet leert wel: onze wetgeving is doorspekt van antidiscriminatie, maar dat is helaas in de samenleving onvoldoende zichtbaar. Dat roept toch de vraag op of er meer een soort structureel probleem is.”

Jorritsma: „Het malle is dat soms discriminatie ook het gevolg is van emancipatie. Omdat het meer zichtbaar wordt. Toen vrouwen zich begonnen te roeren in de maatschappij, namen de botsingen toe. Dan is het eventjes heftig, maar gaat het ooit voorbij, zal ik maar zeggen.”

In hun zoektocht naar brede steun voor het onderzoek zijn VVD en GroenLinks geslaagd, bleek dinsdag. Toen de twee partijen het voorstel tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van de Eerste Kamer lanceerden, spraken alleen FVD en PVV zich expliciet tegen het voornemen uit. Een werkgroep moet de komende maanden de mogelijkheden voor zo’n onderzoek gaan verkennen.

Waarom zo’n vooronderzoek?

Rosenmöller: „Het is niet zozeer de vraag of het onderzoek er komt, maar hoe je dat gaat doen en hoe je het afbakent. Je hebt een soort as. Je hebt verschillende vormen van discriminatie. Afkomst. Mensen met een beperking. Leeftijd. Sekse. Lhbt. En je hebt de domeinen waar het plaatsvindt, dus arbeidsmarkt, wellicht wonen, publieke ruimte. Je moet in die matrix een afbakening maken. Dat is het werk dat zo’n werkgroep zou moeten doen.”

Jorritsma: „Je kan ook niet alles behandelen. Het is een enorm groot veld. En idealiter bereik je daar consensus over in die werkgroep. Wijzelf zeiden meteen: de arbeidsmarkt is een belangrijk onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan de positie van gehandicapten of arbeidsmigranten. Ik denk dat je het daar wel over zal moeten hebben. Maar goed, dat moet die werkgroep bepalen.”

Is discriminatie in Nederland wel een probleem van wetten? Zou het niet ook door het politieke klimaat kunnen komen, of door gebrekkig onderwijs?

Rosenmöller: „We zitten niet alleen op wetgeving. Je moet ook kritisch naar jezelf durven kijken. Hebben we misschien de tijdsgeest onvoldoende in de wet verankerd? En: zitten er in de wetgeving misschien toch op een bepaalde manier prikkels die maken dat wat de wetgever beoogt in de samenleving niet gebeurt?”

En de politiek? In de toeslagenaffaire werd de Belastingdienst door politici aangezet om harder achter bepaalde mensen aan te gaan.

Jorritsma: „Dat is dus precies waar je op moet letten, dat je je niet in het actuele debat gaat roeren. Dat moet dáár gewoon worden gevoerd, in de Tweede Kamer. Onze aanloop is anders. Wat wij doen, hangt niet aan de actualiteit. De aanleiding is natuurlijk wel actueel, maar uiteindelijk willen we de lange termijn onderzoeken. Een deep dive maken in de onderzoeken en de wetten die er zijn. Praten met de verschillende organisaties die zich hiermee bezighouden.”

Betekent dat dan ook dat jullie gaan praten met een groep als Kick Out Zwarte Piet?

Rosenmöller: „Dat afbakenen komt later, in dit stadium sluiten wij niets uit. Je wil natuurlijk wel praten met de mensen die het ervaren, niet alleen met onderzoekers.”