Duncan Ward nieuwe chef-dirigent philharmonie zuidnederland

De Britse dirigent Duncan Ward (Kent, 1989) wordt met ingang van het seizoen ’21-’22 de nieuwe chef-dirigent van philharmonie zuidnederland. Dat maakte het orkest dinsdagochtend bekend. Ward werd gekozen om „zijn kennis, vaardigheden én persoonlijkheid”, aldus orkest-intendant Stefan Rosu. Donderdag dirigeert Ward het orkest tijdens een live gestreamd concert vanuit het Muziekgebouw Eindhoven.

Duncan Ward werkte al met orkesten als het Orchestre de Paris, Staatskapelle Dresden, Londen Symphony Orchestra, Vienna Radio Symphony en Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Vorige week zou hij zijn debuut hebben gemaakt bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, dat ging niet door in verband met de corona-maatregelen. In januari 2020 werd Duncan artistiek leider van het Mediterranean Youth Orchestra van het Festival d’Aix-en-Provence.

Duncan Ward, begonnen als pianist en hoornist, beheerst een breed repertoire. Ook is hij al van jongs af aan enthousiast over maatschappelijke projecten: van werken met dakloze muzikanten tijdens de Olympische Spelen in Londen in 2012 tot het lesgeven van muziek aan kinderen in India. Zijn composities verschijnen bij Edition Peters.

‘Natuurlijke connectie’

Ward is in Nederland geen nieuw gezicht. Zo leidde hij in 2015 het Residentie Orkest, later volgden geslaagde optredens met het Zuid-Afrikaanse orkest MIAGI en bij De Nationale Opera.

Ward leidde philharmonie zuidnederland één keer eerder, in september 2019 in het Concertgebouw in Amsterdam. „Ik voelde toen vanaf de eerste repetitie een natuurlijke connectie”, aldus de dirigent. „Ik was meteen opgewonden door onze muzikale uitwisseling in een van de meest veeleisende werken uit het repertoire - Jeux van Debussy.”

In het laatste subsidie-advies drong de Raad voor Cultuur erop aan dat philharmonie zuidnederland een inclusiever beleid zou te voeren. De benoeming van Ward met zijn bewezen enthousiasme voor participatieprojecten zet een stap in die richting.

Ward is aangesteld voor drie seizoenen vanaf september 2021. Hij is daarmee de directe opvolger van de huidige chef Dmitri Liss. Liss neemt aan het einde van het lopend seizoen na vijf jaar afscheid, maar blijft wel als gastdirigent aan het orkest verbonden.