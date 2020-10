Duncan Ward nieuwe chef philharmonie zuidnederland: ‘De bloeitijd ligt hier nog in de toekomst’

Eerder deze maand was hij al in Nederland, voor zijn debuut bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Maar na één dag repeteren werden de nieuwe coronamaatregelen van kracht: concerten afgeblazen, repetities ook. „Mijn leven speelt zich steeds af in hotelkamers of op reis, met verse coronatests om gevarenzones heen cirkelend of aan de telefoon om programma’s om te gooien”, zegt dirigent Duncan Ward. „Het gaat soms erg ver. Afstand houden van elkaar, spatschermen tussen musici die elkaar maanden niet gezien hebben… Alle condities waarop goed orkestspel berust staan onder druk. Maar gelukkig houd ik wel van uitdagingen.”

Bekijk hier een recent ‘corona-concert’ door het London Symphony Orchestra o.l.v. Duncan Ward

De Brit Duncan Ward (Kent, 1989) is met ingang van september 2021 de nieuwe chef-dirigent van philharmonie zuidnederland, als opvolger van Dmitri Liss. Hij gaat zich vestigen in Keulen – „lekker centraal” – en staat straks acht tot tien weken per seizoen voor het orkest. Philharmonie zuid bestendigt daarmee de recente verjongingsslag onder Nederlandse orkesten: ook het Rotterdams Philharmonisch (Lahav Shani, 31) en Nederlands Philharmonisch Orkest (Lorenzo Viotti, 29) benoemden piepjonge chefs. Het orkest koos Ward om „zijn kennis, vaardigheden én persoonlijkheid”, aldus intendant Stefan Rosu.

Foto Hugo Thomassen

Ward leidde philharmonie zuidnederland één keer eerder, in 2019. „Toen, en deze week opnieuw, overviel me een grote opwinding over het spelniveau en de stijlflexibiliteit”, zegt Ward. „We repeteren nu Milhauds La création du monde, een stuk dat ik met meer orkesten heb uitgevoerd. Maar de blazers hier, die hebben echt jazz in hun bloed! In Haydn trof me de gretigheid van de musici. Wat meespeelt: dit is een jong orkest. De bloeitijd ligt nog in de toekomst, we kunnen nog veel opbouwen samen.”

Alice in Wonderland

Ward groeide op in een „niet per se heel muzikaal gezin” als één van vijf kinderen. Hij speelt piano en hoorn en is ook componist. Zijn gave voor muziek werd duidelijk toen zijn zusje een keyboard kreeg voor Kerst, maar híj „degene was die er urenlang op speelde.” Er volgden pianolessen en – cruciaal – een stimulerende leraar. „Toen ik twaalf was, componeerde ik een twee uur durende Alice in Wonderland-musical die ik van school zelf mocht instuderen, met docenten in de solorollen.” Hij lacht bij de herinnering. „De conrector kreeg geen rol, die zong vals. En ik ontdekte hoe geweldig het voelt om samen muziek tot leven te wekken, energie vorm te geven.”

Ik ben geen egomaan die eist zijn eigen muziek te dirigeren

Ward studeerde als late puber ook nog een tijdje bij sitarvirtuoos Ravi Shankar (1920-2012) in India en maakte daarna een bliksemcarrière als dirigent. En hoewel dirigeren nu negentig procent van zijn uren opeist, componeert hij nog steeds – uitgegeven door Edition Peters. „Maar ik ben geen egomaan die bedingt zijn eigen muziek te mogen dirigeren. Daarvoor is er te veel andere muziek die ik dolgraag wil uitvoeren.”

Dat philharmonie zuidnederland al na één kennismaking koos voor Ward, is niet verbazend. Hij dirigeerde al grote orkesten als het Orchestre de Paris, Staatskapelle Dresden en Londen Symphony Orchestra. Daarnaast entameerde hij van jongs af aan maatschappelijke muziekprojecten; van werken met dakloze muzikanten (Olympische Spelen in Londen, 2012) tot het lesgeven van muziek aan kinderen in India – waar de kennismaking met Shankar uit voortvoeide.

„Dat het publiek voor klassieke muziek grotendeels grijs is, heb ik nooit zo’n probleem gevonden”, zegt hij. „Het was in de jaren vijftig niet anders en we weten vrij zeker dat dat andere mensen waren. De vraag is wel hoe je daarnaast óók nieuw en jonger publiek trekt. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat je nieuwe publieksgroepen het gevoel moet geven dat een concert hen ook echt aangaat, dat ze er bij moeten zijn. Dat kan door diversiteit te tonen op het podium, waar ik me zeker ook voor inzetten. Maar je moet ook de rode loper uitrollen en nieuw publiek proberen te betrekken bij evenementen via hún (sociale) media. Ervoor zorgen dat je echt iets opwindends brengt, iets waar mensen bij willen zijn geweest.”

Ward is aangesteld voor drie seizoenen vanaf september 2021. De huidige chef Dmitri Liss neemt aan het einde van het lopend seizoen na vijf jaar afscheid, maar blijft wel als gastdirigent aan het orkest verbonden.

Livestream philharmonie zuidnederland o.l.v. Duncan Ward, 29/10: , 29/10: philharmoniezuidnederland.nl/livestream