Zeven observaties van Sir David Attenborough over de toekomst van de natuur

‘De natuurlijke wereld is in verval. Het bewijs is overal. Het gebeurde tijdens mijn eigen leven. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. En het zal leiden tot onze vernietiging.’ Het is „onze grootste fout”, schrijft Attenborough, dat tragedies als klimaatverandering, ontbossing van de Amazone en andere oerwouden, de teloorgang van het Australische koraalrif en het smelten van de ijskappen begonnen terwijl we er getuige van waren. We stonden erbij en keken ernaar. Attenboroughs belangrijkste observatie is dat het verlies van biodiversiteit voortkomt uit onze huidige leefwijze, van overconsumptie en vliegreizen, van de gretigheid steeds meer te willen. Als we de eens ongekende rijkdom van de natuur niet herstellen en opnieuw leren verzorgen, dan tast dat het leven op aarde aan, inclusief onszelf. Lees ook: Hoe Sir David Attenborough de biodiversiteit wil redden.

‘De natuur is niet onbegrensd. De wildernis is eindig en moet worden beschermd.’ De mensheid leefde eeuwenlang in de overtuiging dat de aarde onuitputtelijk is, alsof olievoorraden nooit opraken, zeeën en oceanen niet leeggevist en oerwouden nooit weggekapt kunnen worden. Maar dat is een illusie. Een van de meest sensationele wildernissen is de Serengeti in Afrika, enkele tienduizenden vierkante kilometers savanne en boslandschap op de grens van Kenia en Tanzania. Het Masai-woord ‘serengeti’ betekent ‘eindeloze vlakten’. Het is een prachtige typering voor een ogenschijnlijk onbegrensde streek. Maar het is een bekende les uit de biologie dat in de natuur alles met alles samenhangt. Illustratie Ike Schulte Als je bijvoorbeeld in de ‘serengeti’ van de oceanen een schakel in de voedselketen weghaalt door walvissen te bejagen tot ze uitsterven, dan stort het delicate evenwicht in. Walvissen zorgen er met hun grote lijven voor dat plankton en andere voedingsstoffen vanuit de diepten naar boven komen wervelen. Daarvan leven vissen die alleen in de oppervlaktewateren voorkomen – en dat zijn talloze soorten. Zouden walvissen voorgoed verdwijnen, dan komt aan deze voedselregulatie een einde.

>‘Misschien wel het belangrijkste inzicht van onze tijd – namelijk dat onze planeet klein, eenzaam en kwetsbaar is.’ In elke documentaire van Attenborough komt een sleutelscène voor: het beeld van onze aarde als een blauw-groen glanzende edelsteen, zwevend in het heelal. Dat beeld dateert van kerst 1968, toen de astronauten van Apollo 8 van 290.000 kilometer afstand een camera op de aarde richtten. Daar bevond zich dus de hele mensheid, afgezien van dit drietal ruimtereizigers. Geen van hen durfde zelfs met de ogen te knipperen, zo stilmakend was wat ze zagen, vertelden ze later. Attenborough werkte toen in de internationale controlekamer van de BBC in Londen, waar hij opeens een van de astronauten hoorde zeggen: „Hallo Houston, dit is Apollo 8. We hebben de camera nu rechtstreeks op de aarde gericht.” Achteraf noemt Attenborough dit „het belangrijkste inzicht van onze tijd”. De astronauten maakten de reis om de maan te onderzoeken, maar ze ontdekten de aarde. Naar schatting één miljard mensen over de hele wereld keken naar die fragiele, gekleurde stuiter in het heelal. Lees ook: En toch heeft Attenborough het mis

‘Als we doorgaan met leven zoals we nu doen, houd ik mijn hart vast voor degenen die de komende negentig jaar zullen meemaken. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de levende natuur waarschijnlijk op het punt staat om te kiepen en in elkaar te storten.’ Wie zich beperkt tot het bekijken van de documentaire A Life on Our Planet en niet de moeite neemt het gelijknamige boek te lezen, doet zichzelf en Attenborough tekort. In het boek schetst hij een brede maatschappelijke context, die de documentaires missen. Ook spreekt hij zich fel uit tegen de klimaatverandering, wat hij eerder niet zo uitgesproken deed. Hij betoogt dat de mensheid sinds de Tweede Wereldoorlog onophoudelijk bezig is aan „de grote versnelling”: een niet aflatende expansie van de wereldeconomie. We nemen van de natuur, aldus Attenborough, maar geven haar niets terug. Ontbossing om landbouwgebieden aan te leggen is feitelijk roofbouw. Een plantage die uitsluitend uit oliepalmen en sojavelden bestaat is een arme monocultuur.

‘Naarmate wij de wilde natuur steeds verder opdelen door ontbossing, de uitbreiding van landbouwgrond en de illegale handel in wilde dieren, wordt de uitbraak van een volgende pandemie steeds waarschijnlijker.’ De uitbraak van Covid-19 was door wetenschappers voorspeld. Beperking van leefruimte van mens, fauna én flora leidt tot verzwakking, uitputting en ziektes. Deze waarheid heeft al enkele decennia open en bloot voor ons gelegen, helaas zonder dat er lering uit werd getrokken. De mens deelt de aarde met de natuur, „onze levensondersteuner”, in de woorden van Attenborough. Het is daarom geen toeval dat de stabiliteit van de planeet wankelt en er een pandemie uitbreekt juist op het moment dat de biodiversiteit schrikbarend is afgenomen. Een rijke natuur is robuust en gezond, in staat zich te verweren tegen ziektes. Een arme natuur is dat niet. Volgens Attenborough is dit een „onveilige” situatie die tot pandemieën kan leiden.

‘Op papier is 100 hectare regenwoud minder waard dan een oliepalmplantage. De enige manier om hieraan in de praktijk iets te veranderen, is het begrip ‘waarde’ een andere inhoud te geven.’ We willen alles in geld uitdrukken. Als een regenwoud in keiharde dollars minder waard is dan een plantage, dan lijkt het vanzelfsprekend dat regenwoud neer te halen. Maar de waarde van bos en woud, van zeeën en oceanen is niet in geld uit te drukken, ze hebben een onschatbare, immateriële betekenis. Daarom moeten we de ongeschonden natuur als het waardevolste onroerend goed ter aarde beschouwen. We zouden kortom van munteenheid moeten veranderen.

‘Door onze dominantie over de natuur te verliezen, winnen we een blijvende natuurlijke stabiliteit voor alle komende generaties.’ Attenboroughs gelooft in rewilding ofwel het scheppen van wilde natuur. Hij wil „de wereld weer wild maken”. En dat is niet zomaar een romantisch idee van een man die bijna een eeuw geleden werd geboren en aanzag hoe de ongerepte natuur als levensbron decennium na decennium werd aangetast. In het jaar van zijn geboorte, 1926, kende de aarde nog bijna 70 procent wilde natuur, in 2020 bedraagt dat 35 procent. Nog een mensenleven à la Attenborough, en de wildernis is voorgoed weg en voorbij. Rewilding is het laatste wat ons nog rest. We zouden onze ecologische voetafdruk steeds meer moeten verkleinen, dat betekent: geen regenwoud aan de ene, armere kant van de wereld kappen om de rijkere delen te voorzien van soja, rundvlees, palmolie en tropisch hardhout. Landbouw en houtkap verwoesten de natuurlijke omgeving. Illustratie Ike Schulte Oceanen rekent Attenborough tot wildernissen. Hij noemt visvangst „de grootste wilde-oogstactiviteit ter wereld” die schade berokkent aan de zeeën. Als we het op de juiste manier doen, kunnen we ermee doorgaan. Maar de mens vist overal met doeltreffende technieken, waardoor geen vis ter wereld veilig is. Aangezien tweederde van het aardoppervlakte bedekt is met oceanen, zijn deze van belang om de biodiversiteit te vergroten en de klimaatverandering te doen stoppen. Is er tot slot nog hoop? Zeker, Attenborough biedt een toekomstperspectief waarvan de kern het natuurlijke evenwicht is. De natuurlijke balans kan hersteld worden als de mens niet alleen maar neemt van de natuur maar ook teruggeeft, haar niet alleen uitput maar vooral voor haar zorgt. Dat is rewilding: onze invloed op de natuur drastisch beperken en gehoorzamen aan de duurzame wetten van de natuur. Daarin ligt onze grote, misschien wel laatste kans.

David Attenborough: Een leven op onze planeet. Vert. Nathan Brinkman. Uitg. Luitingh-Sijthoff, 256 blz. Prijs € 20,-