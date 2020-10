D66-leider Rob Jetten positief getest op corona

D66-fractievoorzitter Rob Jetten is positief getest op het coronavirus. Hij heeft dat dinsdag zelf laten weten in een videoboodschap. Jetten voelt zich naar eigen zeggen „relatief fit” en zit thuis in quarantaine. Hij zal „zoveel mogelijk doorwerken vanuit huis”.

Jetten vertelt dat hij vorige week langer dan een kwartier in de omgeving was van iemand die later besmet bleek met het virus. De persoon in kwestie bracht Jetten daarvan op de hoogte. De politicus kreeg ook een melding via de app CoronaMelder. „Toen ben ik meteen in quarantaine gegaan”, aldus Jetten. Nadat hij afgelopen weekend „licht klachten” kreeg, liet hij zich testen. „Als er dan staat dat je positief bent, schrik je toch wel even.”