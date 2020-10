Corona-geweld in Italië: cocktail van woede, angst, onzekerheid en frustratie

Het zijn uitbaters van bars en restaurants. IJsmakers. Studenten. Souvenirverkopers. Winkeliers. Zwartwerkers in allerlei sectoren. Taxichauffeurs. Regisseurs en acteurs. Cinefielen. Fitnessers. Corona-ontkenners. Neofascisten en uiterst linkse ‘revolutionairen’. Hooligans. Hier en daar ook wat maffiosi.

In Italië is een explosieve cocktail van woede, angst, onzekerheid en frustratie ontstaan die, na een weekend van gewelddadige onlusten in Napels en Rome, nu ook in andere steden tot uitbarsting komt.

„Als je ons sluit, moet je ons betalen”, stond op protestborden in Napels. En een anonieme oproep die rondgaat in het noorden van het land: „We weten dat wie ons bestuurt, niet luistert. We moeten ons verenigen tegen deze dictatuur.” Maandagavond vlogen er ook in Milaan en Turijn molotovcocktails door de lucht.

„We gaan een moeilijk najaar tegemoet”, had minister van Binnenlandse Zaken Lamorgese vorige week gewaarschuwd. De besmettingen bleven stijgen en strengere maatregelen waren onontkoombaar. Tegelijkertijd krijgt zij uit het hele land rapporten dat veel mensen het water tot de lippen staat en dat er groepen zijn die de onvrede voor eigen doelen proberen te exploiteren.

3,3 miljoen zwartwerkers

Er is al maanden kritiek dat hele groepen mensen onvoldoende financiële hulp krijgen om de gevolgen van de Covid-crisis op te vangen. Denk aan de 3,3 miljoen zwartwerkers wier inkomensverlies niet is vast te stellen, denk aan mensen die maanden moeten wachten voordat hun steunaanvraag wordt gehonoreerd.

We weten dat wie ons bestuurt, niet luistert. We moeten ons verenigen tegen deze dictatuur

Daarnaast blijkt er, nu de voorspelde tweede coronagolf ook Italië heeft getroffen, veel niet te zijn gedaan. Je moet urenlang wachten voordat je kan worden getest. Contactonderzoek blijkt onhaalbaar. Er is weinig gedaan om de eerstelijnszorg te verbeteren en zo de druk op de eerstehulpposten van de ziekenhuizen te verminderen. Er was voorspeld dat er meer griepprikken nodig zouden zijn, maar die zijn niet te vinden. En hoe kan het dat de bussen en metro’s toch weer te vol zijn nu de scholen weer zijn begonnen? En waarom kijken de landelijke en regionale politici elkaar aan en wordt er niet meer één lijn getrokken?

In de tweede golf van deze pandemie is „het gevoel van nationale verbondenheid” van het voorjaar verdwenen, schrijft Ezio Mauro, commentator van La Repubblica. Toen worstelden we namens heel Europa met een onbekende vijand, zegt hij. „De burgers hadden de regering impliciet een soort metafysische macht toebedeeld” om de situatie onder controle te brengen. Nu lijdt het land, hoewel de problemen voorspeld waren, opnieuw onder „permanente onzekerheid en constante instabiliteit” – zonder einde in zicht.

Lont in het kruitvat

De lont in het kruitvat van die onvrede kwam afgelopen weekeinde. Eerst vrijdag, toen de gouverneur van Campanië, Vincenzo De Luca, tot verrassing ook van zijn collega-bestuurders, dreigde dat hij in deze Zuid-Italiaanse regio een lockdown zou instellen. Hij zwaaide met een longfoto van een 37-jarige Covid-patiënt en waarschuwde dat een tragedie dreigt.

Hierdoor werd een al geplande demonstratie in Napels van winkeliers die sneller vergoeding eisten voor de geleden schade, ineens een stuk grimmiger. Uit reconstructies blijkt dat voetbalhooligans, altijd belust op relletjes, zich erbij hadden aangesloten. Forza Nueva, een neo-fascistische groep, toonde zich solidair in dit verzet tegen de „sanitaire dictatuur” – en zou zaterdagnacht in Rome een eigen betoging organiseren. Er deden ook Duitsers mee van een extreem-linkse groep, en een aantal relschoppers werd herkend als camorristi, leden van de camorra, de Napolitaanse maffia.

„Heel veel mensen in Napels leven bij de dag”, vertelt Mario Rusciano, emeritus-hoogleraar arbeidsrecht en geboren en getogen Napolitaan, telefonisch. „Ze hebben tijdelijk of zwart werk, en als ze dan geen inkomen hebben, hebben ze meteen een probleem, want ze hebben geen reserves. Er is nauwelijks industrie, een beetje handel, een enorme werkloosheid. De beperkingen van de Covid-maatregelen bezorgen deze mensen en hun gezinnen enorme problemen. Hiervan proberen misdadigers, neo-fascisten of uiterst links te profiteren. Die zijn van nature tegen de staat. Daarom is elke vorm van onrust in hun belang en willen ze het vuurtje zoveel mogelijk opstoken.”

Camorristi

Italiaanse media hebben veel aandacht geschonken aan de camorristi. Bestseller-auteur Roberto Saviano, die zich met zijn boeken tegen de camorra keert, waarschuwt dat de camorra profiteert van de crisis: bedrijven die in de problemen komen worden overgenomen, wie geld nodig heeft kan dat tegen woekerrente lenen. Maar het is te makkelijk, zegt hij, om de onrust af te doen als het werk van de camorra. Daarvoor zijn de problemen te groot.

Dat blijkt als het kabinet zondag bekendmaakt dat bars en restaurants vanaf 18 uur ’s avonds dicht gaan, voor een maand lang. In heel het land komen betogingen op gang. In een opiniepeiling maandag zegt bijna de helft van de ondervraagden dat dit te ver gaat. „Moet ik nu banger zijn voor het virus dan voor hoe het nu met me gaat?”, vraagt een betoger maandag in Napels retorisch.

Lees ook:De sirenes waren het ergst, zegt men in Bergamo

Op een vraag over de onlusten in Rome en Napels antwoordde premier Conte zondag: „Als ik aan de andere kant zou staan, zou ik […] waarschijnlijk ook woede voelen over de maatregelen van de regering.” Hij zei dat „mensen die hun beroep maken van protesten en sociale onrust” proberen in te spelen op de frustratie en de psychologische vermoeidheid onder de bevolking. Om dit te voorkomen, bezwoer hij dat de getroffen horeca-uitbaters snel geld op hun rekening zouden krijgen. Maar Catello Maresca, plaatsvervangen officier van justitie in Napels, waarschuwt in Italiaanse media dat camorra, neofascisten en links-extremisten de onvrede niet organiseren, maar naar hun hand proberen te zetten. Italië moet zich opmaken, zegt hij, voor „een lang en bitter protest”.