Brabantse CDA-voorzitter Inge van Dijk op plek drie voor de Kamerverkiezingen

Inge van Dijk, partijvoorzitter van het CDA in Brabant, wordt de nummer drie op de kandidatenlijst van het CDA. Dat melden bronnen binnen de partij aan NRC. Van Dijk staat na lijsttrekker Hugo de Jonge en nummer twee Kamerlid Pieter Omtzigt en is daarmee de hoogste nieuwkomer. Van Dijk was voorstander van samenwerking met Forum voor Democratie in Brabant. Die coalitie zorgde voor veel discussie in de partij.

Staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer, die zich eerder dit jaar in de strijd had gemengd voor het CDA-lijsttrekkerschap, staat op nummer zeven, één plek onder fractievoorzitter Pieter Heerma. De top tien bestaat verder onder meer uit de Kamerleden Anne Kuik (4), Agnes Mulder (8) en Harry van der Molen (9). Campagneleider voor de komende verkiezingen en minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops staat op nummer zes. Opvallende nieuwkomer is voormalig Lingo-presentatrice Lucille Werner, zij staat op nummer tien.

Opvallend is dat Martijn van Helvert, het Kamerlid dat zich eerder dit jaar ook kandideerde om lijsttrekker en partijleider te worden, niet in de top tien staat. Gisteravond stelde het verenigingsbestuur van het CDA de kandidatenlijst vast. De lijst wordt vanmiddag om twee uur gepubliceerd.